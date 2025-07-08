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東華女大生打工完返校遇車禍死劫 校方將頒榮譽學位證書

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

就讀國立東華大學華文文學系、21歲許姓女大學生，昨晚打工完騎機車行經林榮路時，在T字路口與車輛發生碰撞，送醫傷重不治。許女是新北市板橋人，家屬深夜趕往花蓮悲痛不已，只想查出事故真相與肇事責任。校方表示，會給許女家屬慰問金，且她在校表現優秀，將頒發榮譽學位證書。

許姓女大生昨天傍晚6時許，與3、4名朋友騎機車，從鳳林鎮林榮里的西林路往東行駛，23歲駕駛白色轎車的吳姓女子則沿舊台九線南下，雙方在舊台9線林榮路221號前路口發生車禍，女大生機車左前車頭與轎車右前車頭碰撞，因撞擊力道大，導致女大生人車倒地，安全帽噴飛。

車禍造成女大生頭部重創，當場失去呼吸心跳，救護人員立即在現場急救、送醫沿路實施CPR，先送鳳林榮民醫院，後緊急轉院送往慈濟醫院，但仍在昨夜宣告不治。

東華大學校長徐輝明表示，許姓女學生是華文系大三生，家屬今天凌晨趕往花蓮處理，家屬只希望能查出事故真相，校方除了提供慰問金數萬元，也協助家屬處理身故理賠等事宜，並將發給家屬許女的榮譽學位證書、學士袍。家屬已到學校整理許女的物品，後事預計在板橋舉辦，對於發生意外很遺憾。

據了解，許姓女大生與3、4名同學利用暑假打工，昨晚一行人要騎車返回學校，許女騎在前面，在路口發生車禍，後方的同學目擊慘況；開車的吳姓女子是在地人，昨天要到林榮找朋友，沒想到發生車禍意外，雙方都沒有酒駕、駕照正常。

警方表示，西林路為支線須讓主線林榮路的車輛，而發生車禍的路口沒有監視器，轎車也無行車紀錄器，肇事原因與責任將由警方交通事故處理小組鑑定。

就讀東華大學21歲許姓女大學生，昨天傍晚騎機車行經鳳林鎮林榮路段時，不慎與吳姓女子駕駛的轎車發生車禍，送醫傷重不治。圖／民眾提供
就讀東華大學21歲許姓女大學生，昨天傍晚騎機車行經鳳林鎮林榮路段時，不慎與吳姓女子駕駛的轎車發生車禍，送醫傷重不治。圖／民眾提供

交通事故 車禍

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