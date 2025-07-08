影／彰化大雷雨道路下陷坑貨車 5旬駕駛幸運脫困

彰化縣掃到颱風尾？大雷雨從今上午到過午不停，二林鎮二溪路7段靠近窪仔的路面忽然坍陷，坑了一輛路過的貨車，陳姓駕駛自行脫困並未受傷。

據了解，50歲陳姓司機駕貨車途經二溪路7段，路面忽然下降，車子倒向路肩，半輛車陷入天坑，幸好駕駛座的車窗可以啟動搖下，他爬出後119救護車趕到，陳男說自己僅輕微擦傷，不必就醫，也不麻煩警方處理，他已聯絡廠商拖吊。

彰化縣員林市有兩座滯洪池，儲水達九成，周邊向來易淹水區的員林基督教醫院到國立員林高中一段淹水高度約20公分，水流往員高快速流動，有商家把垃圾袋放在門口被積水漂走，穿過十字路口漂向員高，市公所和里長都出動拉起警戒線。