快訊

iPhone無法安裝App原因「藏一警訊」！Apple官網教5招解決

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化大雷雨道路下陷坑貨車 5旬駕駛幸運脫困

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣掃到颱風尾？大雷雨從今上午到過午不停，二林鎮二溪路7段靠近窪仔的路面忽然坍陷，坑了一輛路過的貨車，陳姓駕駛自行脫困並未受傷。

據了解，50歲陳姓司機駕貨車途經二溪路7段，路面忽然下降，車子倒向路肩，半輛車陷入天坑，幸好駕駛座的車窗可以啟動搖下，他爬出後119救護車趕到，陳男說自己僅輕微擦傷，不必就醫，也不麻煩警方處理，他已聯絡廠商拖吊。

彰化縣員林市有兩座滯洪池，儲水達九成，周邊向來易淹水區的員林基督教醫院到國立員林高中一段淹水高度約20公分，水流往員高快速流動，有商家把垃圾袋放在門口被積水漂走，穿過十字路口漂向員高，市公所和里長都出動拉起警戒線。

芳苑鄉淹水區增加草湖一帶，鄉公所拉起警戒線，國立永靖高工周邊淹水約20公分，田尾鄉多處淹水且溪畔村停電；午後仍雷聲隆隆，淹水災情不斷傳出，氣象預報雷雨北移，彰化災情仍有待觀察。

彰化縣一輛路過貨車陷入二林鎮二溪路7段2巷天坑。圖／警方提供
彰化縣一輛路過貨車陷入二林鎮二溪路7段2巷天坑。圖／警方提供
彰化縣員林市啟用不久的龍燈公園也是滯洪池，水位達九成，市公所擔憂「快裝滿了」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市啟用不久的龍燈公園也是滯洪池，水位達九成，市公所擔憂「快裝滿了」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮二溪路7段2巷出現天坑，路過貨車陷入。圖／警方提供
彰化縣二林鎮二溪路7段2巷出現天坑，路過貨車陷入。圖／警方提供

員林 淹水

延伸閱讀

彰化雷雨交加多處淹水 氣象署曝原因：西南風+低壓帶輻合影響

影／大豪雨加滿潮！彰化鹿港天后宮淹水 路上變小河家具、瓦斯桶漂流

彰雲投國家級警報響！大雷雨警戒熱區擴大 中南部6縣市慎防致災淹水

彰化上午大雷雨近5千戶停電 台電加派人力查修

相關新聞

不滿被強制裝駕駛識別設備 百輛遊覽車明後天將包圍交通部

為了防止遊覽車駕駛過勞，明年元旦起，交通部要求全台約1.4萬輛遊覽車全面裝設「駕駛身分識別設備」，每輛車最高可獲2000...

東華女大生打工完返校遇車禍死劫 校方將頒榮譽學位證書

就讀國立東華大學華文文學系、21歲許姓女大學生，昨晚打工完騎機車行經林榮路時，在T字路口與車輛發生碰撞，送醫傷重不治。許...

影／彰化大雷雨道路下陷坑貨車 5旬駕駛幸運脫困

彰化縣掃到颱風尾？大雷雨從今上午到過午不停，二林鎮二溪路7段靠近窪仔的路面忽然坍陷，坑了一輛路過的貨車，陳姓駕駛自行脫困...

農地變垃圾場！挖土再填廢棄物大賺8億黑心財 11人遭桃檢起訴

桃園市一名吳姓主嫌與特定清除業者勾結，透過人頭方式購買桃園市多筆農地，並以土地作為抵押向銀行貸款套現，隨即非法挖除原生土石變賣牟利，甚至深挖至7公尺，對土地原貌造成嚴重破壞。為掩飾其不法行為，更以營建混合廢棄物進行回填，試圖魚目混珠。

疑因停電交通號誌未運作 台南下營女騎士遭撞飛命喪路口

受颱風丹娜絲影響，台南今早仍有多處地區停電、路口交通號誌未運作，用路人行經路口時需多加注意，台南下營今早9點多發生一起死...

丹娜絲在高雄險釀人命 老翁遭雨打失溫暈倒公園

丹娜絲颱風侵襲南台灣，高雄市昨天出現間歇大雨，1名老翁趁雨勢停歇外出到公園散步，不料又突然下起大雨，老翁全身濕透失溫暈倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。