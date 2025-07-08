桃園市一名吳姓主嫌與特定清除業者勾結，透過人頭方式購買桃園市多筆農地，並以土地作為抵押向銀行貸款套現，隨即非法挖除原生土石變賣牟利，甚至深挖至7公尺，對土地原貌造成嚴重破壞。為掩飾其不法行為，更以營建混合廢棄物進行回填，試圖魚目混珠。桃園地檢署近日偵結，依法起訴11名涉案人員及4家相關公司，查扣涉案車輛17輛並沒收不法所得8億509萬8937元。其中吳姓、梁姓被告因非第一次涉犯環保犯罪，求處有期徒刑3年以上，並遭羈押禁見。

主嫌為牟私利深挖土地近7公尺，面積高達1萬5668平方公尺。圖：環保局提供

桃檢指出，吳姓被告為首之犯罪集團，分別於113年2、3月間，由梁姓被告以親友名義購買新屋區下田心子段農地2處，再與吳姓被告簽署「灌溉溝渠工程合約」佯裝施工整地，挖取該等土地具有價值之土方販售後，再由吳姓、梁姓被告聯繫砂石車司機向不詳工地載運營建廢棄物、剩餘土石方回填，又於同年8月間，吳姓被告向位於新屋區吉祥段農地1處之地主佯稱可協助整地，使地主陷於錯誤而與之簽署「灌溉溝渠工程合約」，隨即挖取土方回填廢棄物，為牟私利深挖土地近7公尺，面積高達1萬5668平方公尺，造成上開農地殘破不堪難以農作，嚴重破壞國土及土地所有人之財產。

土地所有權人應提高警覺，切勿貪圖一時方便，讓農地淪為不法棄置的溫床。圖：環保局提供

桃檢進一步表示，吳姓被告等人曾因相同犯罪遭查獲，行事謹慎小心，檢警環於今年3月3日持搜索票進行搜查，並同步開挖上開3處農地，發現埋有大量紅磚、混凝土塊、鋼筋及疑似連續壁之皂土等營建廢棄物，為清查共犯結構，後續再執行3波搜索，將吳姓、梁姓、戴姓被告等3人拘提到案向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告則交保5萬至10萬元不等，並查扣供犯罪所用之曳引車17輛。近日偵結起訴，認定吳姓被告等人涉犯廢棄物清理法第46條第3款、第4款之未經許可提供土地堆置、貯存、清除、處理廢棄物、刑法第339條第2項之詐欺得利及組織犯罪防制條例第3條第1項等罪嫌，並考量吳姓、梁姓被告已非首次涉犯環保犯罪，多次漠視我國廢棄物清理法等規定，此次再為此案犯行，且多筆土地受害，嚴重影響環境，犯罪情節非輕，故均具體求處有期徒刑3年以上，其餘被告分別求處有期徒刑1年8月至1年2月不等，並聲請沒收不法所得8億509萬8937元。

環保局長顏己喨呼籲，土地所有權人應提高警覺，切勿貪圖一時方便，讓農地淪為不法棄置的溫床，同時也將面臨依法追究相關責任。環保局未來也將持續與地檢署、警察局及環境部環管署密切合作，強化科技監控、擴大聯合稽查，嚴防廢棄物非法流入農地。同時也呼籲市民朋友若發現可疑回填行為，請立即通報1999或撥打公害陳情專線0800-066-666，共同守護桃園好山好水，維護乾淨的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：農地變垃圾場！挖土再填廢棄物大賺8億黑心財 11人遭桃檢起訴