掏空農地土石回填廢棄物 檢警環聯手破獲不法集團

環境部環境管理署與桃園地方檢察署、桃園市政府環境保護局及警察局組成之專案小組，查獲吳男與清除業者勾結，利用農地整地名義，將未經妥善處理之營建混合物回填農地，涉犯廢棄物清理法第46條規定。環境部表示，本專案小組發動多次搜索行動，並進行夜間埋伏，利用清除車輛返回停車處，執行清除車輛查扣共15輛，全案由桃園地方檢察署偵結起訴共11人及4家公司法人，展現政府打擊環境犯罪的決心。

本案犯罪集團手法惡劣，先以親友名義購買桃園市農地，再利用購得的農地向銀行抵押貸款換取現金。隨後，犯罪集團將農地原生土石挖除販售，深度竟達7公尺，形成怵目驚心的「天坑」，接著便載運營建剩餘土石方及大量營建混合物進行回填。專案小組經過縝密蒐證，於114年3月由桃園地方檢察署指揮搜索，並同步開挖3處農地，證實農地確實遭到回填營建混合物，且其中混雜著廢鋼筋、廢木材及廢塑膠等廢棄物。

環境部環境管理署表示，營建混合物非法回填行為，嚴重破壞農地地力與生態環境，更可能導致土壤及地下水污染，犯嫌及相關集團成員涉犯廢棄物清理法第46條的刑事責任，依法可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣1,500萬元罰金。