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疑因停電交通號誌未運作 台南下營女騎士遭撞飛命喪路口

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

受颱風丹娜絲影響，台南今早仍有多處地區停電、路口交通號誌未運作，用路人行經路口時需多加注意，台南下營今早9點多發生一起死亡車禍，61歲王姓女騎士行經路口時，與68歲張姓小貨車駕駛發生車禍，王女當場噴飛倒臥在地，明顯死亡；詳細車禍事故將由警方調查釐清。

消防局今早9點多接獲報案，下營區仁里街和環營南路口發生一起車禍，隨即派遣救護人員前往，抵達時發現一名女騎士已倒臥在地、臟器外露，明顯死亡，並未送醫。

該事發現場路口今早仍因颱風影響停電，因此路口交通號誌並未運作，而機車零件散落一地，女騎士的鞋、安全帽等也全部噴飛，撞擊力道恐不小。

警方初步調查，王姓女騎士沿下營區仁里街由南向北行駛時，不明原因前車頭與沿環營南路由西向東的小貨車，在路口發生車禍碰撞，王女傷重不治，當場死亡，張男經酒測檢驗並無酒駕，詳細車禍事故原因待進一步調查釐清。

台南下營今早9點多發生一起死亡車禍，61歲王姓女騎士行經路口時，與68歲張姓小貨車駕駛發生車禍，王女當場噴飛倒臥在地，明顯死亡。記者萬于甄／攝影
台南下營今早9點多發生一起死亡車禍，61歲王姓女騎士行經路口時，與68歲張姓小貨車駕駛發生車禍，王女當場噴飛倒臥在地，明顯死亡。記者萬于甄／攝影
台南下營今早9點多發生一起死亡車禍，61歲王姓女騎士行經路口時，與68歲張姓小貨車駕駛發生車禍，王女當場噴飛倒臥在地，明顯死亡。記者萬于甄／攝影
台南下營今早9點多發生一起死亡車禍，61歲王姓女騎士行經路口時，與68歲張姓小貨車駕駛發生車禍，王女當場噴飛倒臥在地，明顯死亡。記者萬于甄／攝影
台南今早仍有多處地區停電、路口交通號誌未運作，用路人行經路口時需多加注意，台南下營今早9點多就發生一起死亡車禍。記者萬于甄／攝影
台南今早仍有多處地區停電、路口交通號誌未運作，用路人行經路口時需多加注意，台南下營今早9點多就發生一起死亡車禍。記者萬于甄／攝影

停電 死亡 車禍

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