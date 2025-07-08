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丹娜絲重創台南釀大停電 消防局開放民眾手機充電請自備器材

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

中颱丹娜絲強襲，重創台南市，造成多處地區電力中斷，台南市消防局昨晚為協助民眾度過停電期間的不便，已即時開放全市消防分隊提供手機充電；行政執行署台南分署今天也指出，對於義務人因災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款者，可申請分期繳納。

台南分署指出，丹娜絲強襲台南，造成部分區域淹水、嚴重農業災損，分署關懷颱風受災戶，對於義務人因本次災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款者，可檢具相關證明文件（如戶籍資料、租賃契約書、媒體報導等）或災損狀況照片申請分期繳納。

分署表示，將秉持「從寬」、「從速」、「從簡」原則受理；此外，受災民眾如已收到台南分署傳繳通知書或執行命令，可以聯繫分署承辦人，分署將協助受災民眾渡過難關。

台南市消防局昨天晚間6時起開放全市消防分隊提供市民前往充電，分隊設置臨時充電區域，供民眾輪流使用；消防局呼籲市民彼此體諒、互相禮讓，盡量縮短停留時間，讓更多人能受惠。為確保安全與秩序，市民前往各消防分隊充電時，請遵守：

1.自備充電器材（如插頭、線材、行動電源等），以減少資源重複使用。

2.充電時請配合值班人員安排，請勿進入勤務區域。

3.請維持場地整潔、秩序與公德心，勿長時間占用插座。

丹娜絲強襲台南，造成部分區域淹水、嚴重農業災損。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲強襲台南，造成部分區域淹水、嚴重農業災損。記者黃仲裕／攝影
台南市消防局為協助市民度過停電難關，昨晚6時起開放各消防隊提供手機充電服務。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局為協助市民度過停電難關，昨晚6時起開放各消防隊提供手機充電服務。記者袁志豪／翻攝
行政執行署台南分署今天也指出，對於義務人因災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款者，可申請分期繳納。記者袁志豪／翻攝
行政執行署台南分署今天也指出，對於義務人因災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款者，可申請分期繳納。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲 台南 災損

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