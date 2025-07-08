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世界警消運動會圓滿落幕 台灣奪74金42銀48銅

桃園電子報／ 桃園電子報

「2025年第21屆世界警察消防運動會」自今(114)年6月27日至7月6日，在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，共吸引70餘國、近萬名執法人員參賽，各國精銳盡出；我國由警政署副署長廖美鈴率領警察21人、消防39人，參加跆拳道、柔道、極限消防員及射擊等競賽，警消聯手共斬獲74金、42銀、48銅，總獎牌數164面創歷屆成績之最。

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我國警察代表團。圖：警政署提供

警政署表示，我國步槍組選手黃健明、劉政明、蘇鈺崴、傅瀚銓等4 人，為警政署維安特勤隊培育之優秀狙擊手，論戰技、體能、射擊精準度均是國內箇中翹楚，本屆在「大、小口徑步槍」項目勇奪11金2銀3銅，無愧獎牌小金庫之美譽；其中，小隊長黃健明、劉政明已數屆稱霸大、小口徑步槍，另蘇鈺崴、傅瀚銓初試啼聲即一鳴驚人，擊退眾多好手，可謂初生之犢不畏虎。

上圖 我國手槍組選手：由左至右 楊善博、林以翔、陳宗麒、簡豐釔、蘇亭方、李宜庭
我國手槍組選手，由左至右為楊善博、林以翔、陳宗麒、簡豐釔、蘇亭方、李宜庭。圖：警政署提供

警政署也提到，我國手槍組選手楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔、李宜庭、蘇亭方等6位高手，以爐火純青之技術，力抗地主美國隊等，在「運動後射擊」項目為我國奪下7金、2銀。「運動後射擊」考驗選手的體力、耐力與緊 急應變能力，是所有射擊比賽中難度最高、最具挑戰性的項目，不僅比速度，也比準度，因其最符合警察執勤現況，成為各國必爭項目；而來自保安警察第六總隊技術助教蘇亭方及基隆港務警察總隊技術助教李宜庭首次出賽，靠著平日紮實的訓練與過人的機智反應，擊敗來自各國精銳，分別勇奪18至29歲個人金、銀牌，及女團金牌，成為此次場上大贏家。

上圖 我國步槍組選手：由左至右 劉政明、蘇鈺崴、傅翰銓、黃健明
我國步槍組選手，由左至右為劉政明、蘇鈺崴、傅翰銓、黃健明。圖：警政署提供

警政署表示，7月6日最後一天賽程，田徑場上仍有我國選手楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔、李宜庭、蘇亭方、林家穎及王翊馨等8位好手，在烈日豔陽下揮汗奮戰到底；其中來自保安警察第一總隊維安特勤隊的楊善博、陳宗麒、林以翔及簡豐釔等4人勇奪半程馬拉松男團銀牌；而李宜庭、蘇亭方、林家穎及王翊馨等4人雖因感冒身體不適，仍以超強鬥志，為我國摘下半程馬拉松女團銅牌。

警政署提及，我國代表團在各項競賽表現精采絕倫，勇奪74金42銀48銅，成績斐然，各個賽場的頒獎台上四處可見我國國旗飄揚，除增加我國能見度外，更有效增進國際視野，成功拓展國民外交。

警政署指出，本屆所有賽事已於7月6日圓滿結束，我國代表團將於7月9日返抵國門，下屆世警消運動會將於2027年在澳洲珀斯舉辦，相信我國選手必將持續在國際舞台上再度大放光彩、為國爭光。

本文章來自《桃園電子報》。原文：世界警消運動會圓滿落幕 台灣奪74金42銀48銅

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