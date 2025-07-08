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8旬婦失智迷途 壢警僅靠1線索助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市中壢區一名83歲羅姓老婦昨(7)日晚間9時30分許獨自在中央西路二段徘徊，熱心民眾見狀，向中壢警分局報案，警方到場發現老婦疑似患有失智症，無法清楚表達自己的身分，便先將她帶返派出所安置。後續老婦突然說出自己的名字，警方便利用警政系統交叉比對，順利確認老婦的身分，聯絡家屬。原來，老婦住在楊梅，中午就獨自外出，失聯近10小時，所幸有警方及時協助，才沒發生意外。

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老婦疑似患有失智症，無法清楚表達自己的身分，興國派出所警方便先將她帶返派出所安置。圖：讀者提供

興國派出所表示，所長王韋力、警員施明村與實習生李品燁昨晚正在巡邏時，接獲熱心民眾報案，說在中央西路二段附近有一名年邁婦人疑似迷途，需要警方協助。警方立即趕往關心，發現老婦疑似因為患有失智症，現場無法清楚表達自己的身分資訊。考量老婦行動不便，警方先將她帶回派出所休息，李品燁暖心主動攙扶她上、下車與貼心遞水，讓老婦能夠稍作休息。在員警與實習生的關懷陪伴下，老婦突然唸出自己的名字，雖然不清楚正確字形，王韋力立即請同仁分頭使用警政系統交叉比對，短短10分鐘內就確認老婦的身分，成功聯繫到其家屬。

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實習生李品燁貼心遞水，讓老婦能夠稍作休息。圖：讀者提供

興國派出所指出，根據警方了解，老婦當日中午就已經離開位於楊梅區的梅高路住處，家屬早已向轄區警方報案協尋，找得焦頭爛額、心急如焚，在接到員警的電話後，才放下懸著的心。家屬說，平時都與母親同住，母親罹患失智症後不曾獨自外出過，當天中午返家送餐時，才驚覺人不見了，焦急萬分。真的很感謝警方的協助，讓走失近10小時、步行約6公里的母親順利平安返家。

興國派出所提及，值得一提的是，協助該案的實習生李品燁家中父兄亦在警界服務。他說，在家人的耳濡目染下，從小對打擊犯罪、維護治安與為民服務充滿熱忱，藉著這次實習，實際有機會為民眾服務，感覺很有成就感，也更堅定從警的決心。

中壢分局長林鼎泰提醒，家中如有年長者或失智症患者等高走失風險的親人，可至分局辦理指紋建檔、配戴防走失手環或GPS定位器，讓警方協助更迅速。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬婦失智迷途 壢警僅靠1線索助返家

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