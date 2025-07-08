自小客迴轉與機車碰撞瞬間曝 現場3人受傷
桃園市中壢區義民路與民權路224巷口6日晚間19時許發生汽車與機車碰撞車禍，現場有3人受傷。當時一名30歲周姓男子駕駛自小客車於義民路直行，於民權路224巷口要迴轉時，與後方直行的機車騎士21歲李姓男子發生碰撞，李男與乘客19歲蔣姓男子當場連人帶車遭撞飛。中壢警分局獲報到場處理，所幸周男、李男、蔣男都只有受到輕傷，沒有生命危險。
中壢交通中隊表示，周男駕駛自小客車於義民路直行往平鎮方向，行至於民權路224巷口欲迴轉時，與沿義民路直行往平鎮方向之騎士發生交通事故，導致周男頸部挫傷、李男與蔣男有多處擦挫傷。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口或進行轉彎、迴轉等動作時，務必減速慢行並確認周遭有無其他車輛或行人，優先禮讓直行車確保安全無虞後再行動作，以防止事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】自小客迴轉與機車碰撞瞬間曝 現場3人受傷
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言