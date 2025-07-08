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自小客迴轉與機車碰撞瞬間曝 現場3人受傷

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園中壢區義民路與民權路224巷口6日晚間19時許發生汽車與機車碰撞車禍，現場有3人受傷。當時一名30歲周姓男子駕駛自小客車於義民路直行，於民權路224巷口要迴轉時，與後方直行的機車騎士21歲李姓男子發生碰撞，李男與乘客19歲蔣姓男子當場連人帶車遭撞飛。中壢警分局獲報到場處理，所幸周男、李男、蔣男都只有受到輕傷，沒有生命危險。

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中壢區義民路與民權路224巷口6日晚間19時許發生汽車與機車碰撞車禍。圖：讀者提供

中壢交通中隊表示，周男駕駛自小客車於義民路直行往平鎮方向，行至於民權路224巷口欲迴轉時，與沿義民路直行往平鎮方向之騎士發生交通事故，導致周男頸部挫傷、李男與蔣男有多處擦挫傷。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

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周男駕駛自小客車於義民路直行往平鎮方向，行至於民權路224巷口欲迴轉時，與沿義民路直行往平鎮方向之騎士發生交通事故。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口或進行轉彎、迴轉等動作時，務必減速慢行並確認周遭有無其他車輛或行人，優先禮讓直行車確保安全無虞後再行動作，以防止事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】自小客迴轉與機車碰撞瞬間曝 現場3人受傷

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