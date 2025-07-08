網路購物平台賣盜版遊戲 任天堂不忍了

日商任天堂公司發現有人在網路購物平台，販賣未授權的遊戲軟體，向刑事局報案。警方連月在高雄等4縣市，查獲5名男子涉嫌販售非法頂規遊戲機，估計侵權達40億元，依違反著作權法、商標法等罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊在去年底，接獲任天堂報案，立即成立專案小組，追查網路販賣盜版任天堂遊戲機，分別在新北市中和區、桃園市龜山區、新竹縣竹北與湖口，以及高雄市鳳山區，查獲李姓（41歲）、 匡姓（24歲）、林姓（52歲）、陳姓（38歲）還、 蔡姓（31歲） 等5名男子涉案。

專案小組5月間在高雄市鳳山區，查獲蔡姓男子的盜版遊戲機組裝工廠，查出蔡向大陸不法業者訂購PRO版頂規盜版遊戲機零組件，進口來台，除了在網路購物平台販售盜版遊戲機，也依客戶需求組裝盜版遊戲機。