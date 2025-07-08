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網路購物平台賣盜版遊戲 任天堂不忍了
日商任天堂公司發現有人在網路購物平台，販賣未授權的遊戲軟體，向刑事局報案。警方連月在高雄等4縣市，查獲5名男子涉嫌販售非法頂規遊戲機，估計侵權達40億元，依違反著作權法、商標法等罪嫌移送法辦。
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊在去年底，接獲任天堂報案，立即成立專案小組，追查網路販賣盜版任天堂遊戲機，分別在新北市中和區、桃園市龜山區、新竹縣竹北與湖口，以及高雄市鳳山區，查獲李姓（41歲）、 匡姓（24歲）、林姓（52歲）、陳姓（38歲）還、 蔡姓（31歲） 等5名男子涉案。
專案小組5月間在高雄市鳳山區，查獲蔡姓男子的盜版遊戲機組裝工廠，查出蔡向大陸不法業者訂購PRO版頂規盜版遊戲機零組件，進口來台，除了在網路購物平台販售盜版遊戲機，也依客戶需求組裝盜版遊戲機。
刑事局智財大隊偵三隊今天表示，警方在這5名男子的住處及工廠，共查扣200多件頂規遊戲機、主機板、硬碟、記憶卡，裡面各有2萬6800套任天堂復古遊戲軟體，代理商以每套850元估算，這5人對任天堂的侵權價值達40億元，依違反著作權法、商標法等罪嫌，分別移送新北、桃園、新竹、高雄地檢署偵辦。
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