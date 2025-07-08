消防隊員涉侵占民眾拾得物錢包 緩起訴支付公庫5萬元
台北市消防局第二大隊莊敬分隊林姓隊員去年收受民眾交付拾獲的錢包，涉放進自己口袋，侵占2千多元等財物。台北地檢署偵結，考量林員認罪深表悔悟，給予緩起訴處分，支付公庫5萬元。
緩起訴指出，2024年9月20日中午12時許，林員在台北莊敬消防分隊值班台收受民眾交付的拾獲的錢包，錢包內有新台幣2千多元、2張證件及1張悠遊卡，林員涉侵占拾得物，旋即放進自己口袋，直到約2周後民眾到莊敬分隊詢問此事錢包處理情形，消防局調閱分隊監視器查獲林員涉嫌侵占，遭函送法辦。
林員到案後坦承不諱，深表悔悟，檢方考量林犯後態度、消防局也同意緩起訴處分，認為歷經司法偵查應有所警惕，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫5萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言