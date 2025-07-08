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消防隊員涉侵占民眾拾得物錢包 緩起訴支付公庫5萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市消防局第二大隊莊敬分隊林姓隊員去年收受民眾交付拾獲的錢包，涉放進自己口袋，侵占2千多元等財物。台北地檢署偵結，考量林員認罪深表悔悟，給予緩起訴處分，支付公庫5萬元。

緩起訴指出，2024年9月20日中午12時許，林員在台北莊敬消防分隊值班台收受民眾交付的拾獲的錢包，錢包內有新台幣2千多元、2張證件及1張悠遊卡，林員涉侵占拾得物，旋即放進自己口袋，直到約2周後民眾到莊敬分隊詢問此事錢包處理情形，消防局調閱分隊監視器查獲林員涉嫌侵占，遭函送法辦。

林員到案後坦承不諱，深表悔悟，檢方考量林犯後態度、消防局也同意緩起訴處分，認為歷經司法偵查應有所警惕，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫5萬元。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

侵占 司法 監視器

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