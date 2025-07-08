丹娜絲颱風來勢洶洶，暴風圈籠罩台灣本島，各地災情頻傳。桃園市龍潭警分局於昨(7)日上午陸續接獲民眾通報多起颱風相關災情，其中以兩處路樹倒塌影響最為嚴重，一度造成交通中斷，不僅妨礙車輛通行，更危及用路人安全。警方獲報後立即趕赴現場，並通報相關單位前往協助處理。為避免發生二次事故，員警先在現場拉起封鎖線進行交通管制，並初步排除障礙物，以降低風險、恢復通行。

路樹被吹倒，一度造成交通中斷，不僅妨礙車輛通行，更危及用路人安全。圖：讀者提供

龍潭分局提及，石門派出所巡佐林偉政與警員張貴淵前往中正路佳安段處理倒塌路樹；三和派出所警員曾子謙則趕赴龍新路三和段，協助移除橫倒路中的樹木。員警抵達現場後，第一時間開啟巡邏車警示燈，提醒來往車輛注意安全，並迅速進行交通疏導與障礙排除工作。經警方與相關單位密切合作，兩處交通障礙均迅速排除，恢復民眾安全順暢的通行環境。

員警進行交通管制，並初步排除障礙物，以降低風險、恢復通行。圖：讀者提供

龍潭分局長鄭文銘表示，雖然丹娜絲颱風已逐漸遠離，仍不可輕忽其外圍環流帶來的強降雨。山區仍有發生土石流、路樹倒塌等災情之虞，籲請民眾避免前往山區與河川水域，並提高警覺，注意坍方、落石與淹水等潛在危險，以確保自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：丹娜絲吹倒路樹 龍潭警及時排除恢復道路通行