影／韓國妙齡女赤腳在醫院急診區走動不理人 警找韓代表查真相

韓國籍金姓女子3日中國醫藥大學附設醫院就醫後，精神狀況不佳，赤腳在急診區內來回走動，院方通知警方到場關心時，金女不與警員溝通，警方只好聯絡駐台北韓國代表部，與金女溝通，才知金女因情緒問題，背著家人飛到台灣，警方協助金女在旅館留宿後，隔天由家屬接回。

第二警分局文正所3日中午接獲中國附醫急診室通報，韓國籍金姓女子（28歲）赤腳在醫院徘徊、精神狀況不佳，疑似需要協助，警員蔡尚儒、劉美秀與李民哲到場，發現金女神情恍惚，赤腳在急診區來回走動，不願離開院區。

警員嘗試以英語溝通，金女反應冷淡、迴避應答，警員細心觀察、持續耐心詢問，才知金女是韓國籍，因此聯繫駐台北韓國代表部，協助以韓語與女子通話溝通，進一步掌握狀況。

代表部人員向警方表示，金女似受精神狀況困擾，家屬曾多次遭遇她未告知便獨自出國的情形，此次更背著家人飛到台灣，讓家人十分擔心。

因金女手機未裝SIM卡無法對外聯繫，警員在代表部協調下，先將她帶返派出所暫時安置休息協助尋找附近旅宿供其過夜，金女家屬隔天即抵台將金女接回韓國。