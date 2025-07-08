快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／韓國妙齡女赤腳在醫院急診區走動不理人 警找韓代表查真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

韓國籍金姓女子3日中國醫藥大學附設醫院就醫後，精神狀況不佳，赤腳在急診區內來回走動，院方通知警方到場關心時，金女不與警員溝通，警方只好聯絡駐台北韓國代表部，與金女溝通，才知金女因情緒問題，背著家人飛到台灣，警方協助金女在旅館留宿後，隔天由家屬接回。

第二警分局文正所3日中午接獲中國附醫急診室通報，韓國籍金姓女子（28歲）赤腳在醫院徘徊、精神狀況不佳，疑似需要協助，警員蔡尚儒、劉美秀與李民哲到場，發現金女神情恍惚，赤腳在急診區來回走動，不願離開院區。

警員嘗試以英語溝通，金女反應冷淡、迴避應答，警員細心觀察、持續耐心詢問，才知金女是韓國籍，因此聯繫駐台北韓國代表部，協助以韓語與女子通話溝通，進一步掌握狀況。

代表部人員向警方表示，金女似受精神狀況困擾，家屬曾多次遭遇她未告知便獨自出國的情形，此次更背著家人飛到台灣，讓家人十分擔心。

因金女手機未裝SIM卡無法對外聯繫，警員在代表部協調下，先將她帶返派出所暫時安置休息協助尋找附近旅宿供其過夜，金女家屬隔天即抵台將金女接回韓國。

第二警分局長鍾承志表示，警方除執行治安與交通維護工作，也積極關懷社會弱勢與需要幫助的民眾，此次協助韓籍女子返國，展現我國警方對外籍旅客的友善與人道關懷，期盼民眾如有任何困難，能即時向警方求助，或撥打110報案電話尋求協助。

韓國籍金姓女子3日在中國附醫急診室赤腳徘徊，警方到場協助。圖／第二警分局提供
韓國籍金姓女子3日在中國附醫急診室赤腳徘徊，警方到場協助。圖／第二警分局提供

家人 溝通

延伸閱讀

女患者急診心電圖檢查 醫檢師涉手機偷拍胸部遭起訴

嘉義長庚醫院急診門口刮強風 救護車被吹走險釀禍

牠叫「Lucky」很幸運...台中走失連遇好心人 重回女飼主懷抱

影／一中商圈15店被偷10萬 年輕竊賊躲賣場等打烊犯案

相關新聞

台中北屯大賣場男子4樓墜落不治 業者：深感遺憾、加強巡檢

台中市北屯區北屯路一間大賣場在昨晚8時許，傳出有男子從賣場4樓墜落，掉落位置剛好在賣場車道附近，當時有一名駕駛駛出目擊，...

丹娜絲吹倒路樹 龍潭警及時排除恢復道路通行

丹娜絲颱風來勢洶洶，暴風圈籠罩台灣本島，各地災情頻傳。桃園市龍潭警分局於昨(7)日上午陸續接獲民眾通報多起颱風相關災情，其中以兩處路樹倒塌影響最為嚴重，一度造成交通中斷，不僅妨礙車輛通行，更危及用路人安全。

消防隊員涉侵占民眾拾得物錢包 緩起訴支付公庫5萬元

台北市消防局第二大隊莊敬分隊林姓隊員去年收受民眾交付拾獲的錢包，涉放進自己口袋，侵占2千多元等財物。台北地檢署偵結，考量...

影／韓國妙齡女赤腳在醫院急診區走動不理人 警找韓代表查真相

韓國籍金姓女子3日中國醫藥大學附設醫院就醫後，精神狀況不佳，赤腳在急診區內來回走動，院方通知警方到場關心時，金女不與警員...

花蓮鳳林轎車擦撞機車 東華女大生送醫傷重不治

就讀國立東華大學21歲許姓女大學生，昨天傍晚騎機車行經鳳林鎮林榮路段時，不慎與吳姓女子駕駛的轎車發生車禍，許女人車倒地當...

竹縣寶山私地 換手倒廢土高達15公尺

新竹縣寶山鄉三峰村三叉凸1處私人土地被發現接連偷倒廢土與廢棄物，山谷被堆成15公尺高「垃圾山」，令人咋舌。警方近日查獲梁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。