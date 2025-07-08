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花蓮鳳林轎車擦撞機車 東華女大生送醫傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

就讀國立東華大學21歲許姓女大學生，昨天傍晚騎機車行經鳳林鎮林榮路段時，不慎與吳姓女子駕駛的轎車發生車禍，許女人車倒地當場失去呼吸心跳，救護車人員到場立即為她CPR急救，並緊急送往鳳林榮民醫院，但許女傷勢嚴重，由救護車轉送花蓮慈濟醫院急救，最後仍傷重不治。

昨天傍晚6時許，就讀國立東華大學三年級許姓女大學生騎機車，沿著沿西林路西往東前進時，不慎與沿林榮路北往南直行、開轎車的23歲吳姓女子，在路口發生碰撞，由於撞擊力道過大，導致騎機車的許女人車倒地後，頭部受創嚴重失去生命跡象。

消防局救護人員到場趕緊為許女實施CPR急救、頭部止血及初步包紮等，隨即送往鳳林榮民醫院急救，但許女頭部受創嚴重，鳳林榮民醫院請消防局壽豐分隊救護車，緊急轉往慈濟醫院急救，卻傷重宣告不治。

警方接獲報案後，當場為駕駛轎車的吳姓女子實施酒測，其酒測值為0，並持有合格駕照；許姓女大生也有合格駕照，酒測值將由醫院抽血檢驗。警方調閱林榮路上路口監視器、轎車行車紀錄器比對，詳細發生車禍原因，有待警方進一步調查與釐清。

就讀國立東華大學21歲許姓女大學生，昨天傍晚騎機車行經鳳林鎮林榮路段時，不慎與吳姓女子駕駛的轎車發生車禍，送醫傷重不治。圖／民眾提供
就讀國立東華大學21歲許姓女大學生，昨天傍晚騎機車行經鳳林鎮林榮路段時，不慎與吳姓女子駕駛的轎車發生車禍，送醫傷重不治。圖／民眾提供

救護車 榮民 酒測

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