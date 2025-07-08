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竹縣寶山私地 換手倒廢土高達15公尺

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導

新竹縣寶山鄉三峰村三叉凸1處私人土地，近期又遭非法濫倒廢棄土，整個山谷已被廢棄物回填達15公尺高，縣府環保局將要求行為人提清除計畫。圖／警方提供
新竹縣寶山鄉三峰村三叉凸1處私人土地，近期又遭非法濫倒廢棄土，整個山谷已被廢棄物回填達15公尺高，縣府環保局將要求行為人提清除計畫。圖／警方提供
新竹縣寶山鄉三峰村三叉凸1處私人土地被發現接連偷倒廢土與廢棄物，山谷被堆成15公尺高「垃圾山」，令人咋舌。警方近日查獲梁姓承租人與洪姓怪手司機，依違反廢棄物清理法送辦，縣府環保局昨表示將要求行為人清除，並研議增設監測系統防堵濫倒。

據了解，此偷倒點原是峰城路三叉凸段旁的1處山谷，深有數十公尺，幾年前就曾被查獲由鍾姓土地承租人引入廢土，當做非法棄土場偷倒。未料，前案垃圾未清，不肖人士還從谷底一路往上整成5公尺高的平台，警方近來再獲報此非法棄土場已換手重新「開張」，被偷倒上百車次廢棄物。

寶山分駐所近日加強巡邏警戒，一舉逮獲60多歲的土地承租人梁男、洪姓怪手司機準備要埋入垃圾並用廢土掩蓋整成平台，並通報環保局認定是事業廢棄物。

警方發現整個山谷已被廢土、磚頭、石塊等廢棄物填整出約6層高度不一的平台，光最上層、專供大車進出場的作業平台，面積就有6到8個籃球場大，全案依違反廢清法移送檢方偵辦。

環保局指出，這些營建廢棄土方多來自北部，縣境多處有類似濫倒情形，正研擬在重要路口設置監測系統，並與環境部監測系統串聯來防堵。另，查獲類似案件都會要求行為人提出清除計畫，但仍須尊重刑事判決結果，環保局會持續追蹤進度。

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