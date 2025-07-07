汐平公路中巴自撞山壁 左前車頭凹陷司機受困 另有女乘客受傷
顏姓男子今天傍晚駕駛中型巴士，行駛新北市汐平公路時自撞山壁，左前車頭受損，受困在駕駛座，車上有名女乘客也受傷。消防人員趕抵現場救出顏男，並將2名傷者送醫後脫險。警方對顏男實施酒測，數值為0，事故原因待進一步調查。
今年63歲的顏姓司機駕駛中巴行駛汐平公路，下午5時許行經指標14公里路段，失控撞上道路左側山壁。由於左前車頭受損凹陷，顏男的腳被車體夾住，無法下車，趕緊打119求救。
消防人員抵達現場後，發現顏男仍受困在駕駛座，破壞車體將他救出，送往汐止國泰醫院治療。車上林50多歲林姓女子臉部有擦傷，也送醫治療，無大礙。
新北市瑞芳警分局員警在消防人員救出顏男後，因傷勢並不緊急，對他實施酒測，數值為0，排除酒後駕駛肇事。員警完成測繪採證後，晚間7時許將事故車輛拖離，現場解除交管，恢復雙向通行。
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