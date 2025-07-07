汐平公路中巴自撞山壁 左前車頭凹陷司機受困 另有女乘客受傷

顏姓男子今天傍晚駕駛中型巴士，行駛新北市汐平公路時自撞山壁，左前車頭受損，受困在駕駛座，車上有名女乘客也受傷。消防人員趕抵現場救出顏男，並將2名傷者送醫後脫險。警方對顏男實施酒測，數值為0，事故原因待進一步調查。

今年63歲的顏姓司機駕駛中巴行駛汐平公路，下午5時許行經指標14公里路段，失控撞上道路左側山壁。由於左前車頭受損凹陷，顏男的腳被車體夾住，無法下車，趕緊打119求救。

消防人員抵達現場後，發現顏男仍受困在駕駛座，破壞車體將他救出，送往汐止國泰醫院治療。車上林50多歲林姓女子臉部有擦傷，也送醫治療，無大礙。