影／車子吹翻、電箱爆炸！丹娜絲重創台南 消防員曝「詭異救援情況」

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，重創台南市，台南市消防局勤務指揮中心從昨晚至今天上午電話被打爆，基層消防員也跑了一整個晚上到早上沒睡，指出什麼光怪陸離的景象都遇到了，包括風大到車子開不動、側風差點把車子吹翻、沿途電箱爆炸亮光還以為是閃電等。

基層消防員表示，這次破紀錄直接支援到新營，一個國道大車翻覆意外，開了整整一個小時才到目的地，整路眼睛緊盯著馬路上，還得閃倒下的路樹跟路牌， 然後沿路經過至少三起其他大車翻覆的意外，但無暇停下得先顧自己。

他指出，本來要解鎖送到溪北（曾文溪以北）的醫院，但柳營奇美人滿為患報滿載，麻豆新樓停電無法照CT，佳里奇美急診室大門打不開，只好又一路瞪大眼睛注意路況， 一路喔咿喔吚送回成大醫院。

另外，支援兩件幾乎已到鹿耳門出海口的救護，整趟路途超遠不說，還什麼光怪陸離的景象都遇到了；包括風大到車子開不動、側風差點把車子吹翻、停電路燈不亮整條路超暗、沿途電箱爆炸亮光還以為是閃電、馬路水淹半個輪胎高不敢前進怕顧路、閃兩旁倒下的路樹跟招牌像在玩瑪利歐賽車、路燈直接橫躺馬路得轉頭繞路。

消防員說，回到隊上終於風雨小了，又陸續出了幾件救護，然後無線電都是什麼安南支援七股後壁，永華支援將軍之類，全市區車子幾乎都去支援溪北， 真的是創了生涯小高潮的夜晚。

另一名消防員則分享，這是迄今在台南看到最嚴重的風災，自暴風圈觸陸 從晚上8時許開始，到早上9時許不間斷的出勤救護；往柳營奇美醫院的路上沒有光源，路上都是障礙物，用超慢速滑到醫院，急水溪橋上視線為0，踩了油門不知道有沒有在行駛，頭很暈、很像空間迷失。

消防員表示，開救護車一直覺得會出事，一翻車就會掉下急水溪，他能做的就是安全駛離後，用無線電喊也會行經這裡的救護車務必注意安全，送醫路上差點撞到垂落的電線，趕緊煞車，出勤遇到了新市和將軍來支援學長們，都笑得很無助，他們也是整夜跑不停。

消防員指出，聽說市區的公園91和南門91也來北台南支援，風勢過後，民眾開始整理家園，幫忙移除路上招牌、散落物，開始出勤創傷案件，高救隊（高級救護隊）去了新營、柳營、鹽水、後壁、六甲等地到處支援。