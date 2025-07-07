影／丹娜絲橫掃台南逾11萬戶仍停電 消防局全市分隊開放民眾手機充電

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，重創台南市，造成多處地區電力中斷，市民生活受到嚴重影響；台南市消防局今晚表示，目前消防隊的颱風緊急救災任務已告一段落，為協助民眾度過停電期間的不便，即時起開放全市消防分隊提供手機充電，讓需要的民眾前往使用。

台南市長黃偉哲今晚6時許也在臉書指出，此次丹娜絲所帶來的強風，造成鹽水、後壁、學甲等地區多處電桿斷裂、高低壓斷線和設備跳脫等事故；東山、白河道路因多處樹枝斷裂擋道，必須先排除障礙才能前進搶修，影響復電進度，市府所有局處正全力投入復原工作。

丹娜絲暴風圈橫掃台南，造成各地許多電線桿幾乎是整排攔腰倒塌，尤其七股、將軍、北門等沿海一帶災情慘重，台南截至今下午5點共計有19萬3152戶停電，目前仍有多達11萬601戶待復電中，其中以鹽水區達1萬2889戶待復電最多。

台南市消防局指出，全市消防分隊均備有發電機、基本插座及臨時設置的充電區域，供民眾輪流使用；消防局呼籲市民彼此體諒、互相禮讓，盡量縮短停留時間，讓更多人能受惠。為確保安全與秩序，市民前往各消防分隊充電時，請遵守：

1.自備充電器材（如插頭、線材、行動電源等），以減少資源重複使用。 2.充電時請配合值班人員安排，請勿進入勤務區域。 3.請維持場地整潔、秩序與公德心，勿長時間占用插座。

消防局長李明峯指出，停電對市民日常生活、聯絡親友及獲取重要資訊產生不小影響，消防局各單位目前已完成颱風災害搶救，後續將救災資源轉投入民生協助；凡是有充電需求的民眾，皆可攜帶手機與充電線，前往鄰近消防分隊免費充電。

李明峯表示，消防隊不只是救災最前線，也是社區最堅實的後盾；面對災後挑戰，消防與市民站在一起，共同度過難關，讓市民可以維持與外界的聯繫及接收颱風後續相關資訊。

消防局也提醒，若有里長、里辦公室等人員，亦可以區里公務需求向消防隊借用發電機；遇特殊需求或行動不便的民眾，可請親友代為協助，或聯繫當地里辦公室協調支援。消防局將持續關注災後復原情形，並與台電等單位密切合作，全力協助市民早日恢復正常生活秩序。