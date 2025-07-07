雙和罷團宣傳車車牌遭拗損 警獲報迅速偵破

雙和罷團今天發現兩輛宣傳車車牌遭拗彎後報案。警方獲報在2個小時內查緝涉案岳姓男子，據了解，岳男凌晨酒後返家途中，疑因心情不佳犯案。詢後，岳男被警依毀損罪嫌送辦。

雙和罷團以訊息指出，團隊幾乎每天安排宣傳車繞行雙和地區。今天上午10時發現，停放在中和路的2輛宣傳車前方車牌都遭人拗折破壞 ，立即報警。

永和分局表示，獲報後極為重視，立即組成專案小組積極偵辦，經調閱監視畫面後，鎖定47歲岳姓男子涉嫌犯案，於罷團報案後2小時內將岳男查緝到案。

警方表示，經詢問，岳男稱凌晨在酒吧獨自飲酒，酒後步行返家途中，疑因心情不佳才臨時起意，以徒手方式拗彎宣傳車的車牌。詢後，警方依毀損罪嫌將岳男移送新北地方檢察署偵辦。