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疑似酒醉？他倒臥路上遭輾 送醫搶救仍傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城鄉56歲卓姓男子昨天晚上疑似酒醉倒臥馬路上，60歲曾姓男子駕駛小客車不慎輾過，警消獲報後前往，發現卓男已失去呼吸心跳，經急救後送往醫院搶救，在今天凌晨宣告傷重不治。

卓男昨晚近11時，疑似喝醉倒臥在新城鄉中山路鎮安宮前的路上，儘管有路燈照明，但晚上天色昏暗、視線不佳，曾男駕駛小客車行經時，疑未注意到有人倒臥在馬路上不慎輾過。

警消接獲報案後前往處理，發現卓男已失去呼吸心跳，經救護人員給予救護處置後，緊急送往花蓮慈濟醫院急救，不過卓男因傷勢過重，在今天凌晨0時許搶救無效，宣告不治。

據了解，附近居民常常看到卓姓男子醉醺醺走在路上或騎腳踏車，昨天跟家人說要騎腳踏車出門買東西，沒想到橫死街頭。

經警方調查，曾男駕照正常，也沒有酒精反應，將報請花蓮地檢署相驗卓男遺體，釐清倒臥路旁原因及確切死因，並調查肇事原因。

花蓮新城鄉56歲卓姓男子昨天晚上疑似酒醉倒臥馬路上，60歲曾姓男子駕駛小客車不慎輾過，卓男送醫仍宣告傷重不治。圖／民眾提供
花蓮新城鄉56歲卓姓男子昨天晚上疑似酒醉倒臥馬路上，60歲曾姓男子駕駛小客車不慎輾過，卓男送醫仍宣告傷重不治。圖／民眾提供
花蓮新城鄉56歲卓姓男子昨天晚上疑似酒醉倒臥馬路上，60歲曾姓男子駕駛小客車不慎輾過，卓男送醫仍宣告傷重不治。圖／民眾提供
花蓮新城鄉56歲卓姓男子昨天晚上疑似酒醉倒臥馬路上，60歲曾姓男子駕駛小客車不慎輾過，卓男送醫仍宣告傷重不治。圖／民眾提供

交通事故 腳踏車 花蓮 車禍 遺體

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