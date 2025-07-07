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影／國6詭異追撞事故…肇事車掛護欄 駕駛竟在路肩打坐
國道六號東向20.1K處今發生追撞事故，一輛灰色休旅車疑因駕駛操作不當，行經該路時，追撞前方銀色轎車，撞擊力道猛烈，休旅車拋出車道外，懸掛在護欄上，駕駛肇事後竟在路肩打坐，有些詭異，所幸車上人員無礙，事故原因待釐清。
警方調查，該事故發生在下午1時許，24歲黃姓男子駕駛灰色休旅車行經國道6號東向20.1K國姓路段時，疑操作不當追撞前方的銀色轎車，再失控撞擊外側護欄，因撞擊力道猛烈，轎車後方近全毀，休旅車更拋出車道外，懸掛在護欄上。
而黃男因追撞受到輕傷，駕駛銀色轎車的62歲許姓男子未受傷，兩人均無大礙；但詭異的是，黃男肇事後行徑異於常人，竟自顧自的就在路肩盤腿打坐，相當奇怪；救護人員也表示，到場時，該男子無法正常應對，答非所問，精神狀況欠佳。
國道第七警察大隊則表示，該起事故係疑因駕駛行車操作不當，造成追撞前方1輛小客車，黃姓駕駛精神狀況不佳，且輕傷送醫治療；該起事故也於下午1時40分排除，並未造成國道車流回堵，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。
國道警方呼籲，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，行車時應未注意車前狀態，保持安全距離，養足精神再上國道；若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。
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