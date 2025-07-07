推新型斑馬線...遭網友恐嚇「滅全家」 花蓮吉安鄉長急報警

花蓮縣吉安鄉長游淑貞日前在臉書貼文說明施政政策，沒想到有網友留下恐嚇言論，讓游感到被威脅，憤而報案。游淑貞說，這名網友留言已威脅到自己人身安全，非常惡劣，堅定守護理性討論的空間，絕不姑息任何形式的恐嚇與暴力，每個人都要為自己說的話負責。

游淑貞上月28日在臉書貼文，說明推動「新型黃白棋盤斑馬線」試辦，提升交通安全，卻有一名許姓網友留言「游共匪774I4滅絕全家族」涉及恐嚇言論。

游淑貞表示，自從自己參選後，到現在個資都攤在陽光下，背景、住家與家人都公開，她帶小孩獨自生活，卻要遭受「滅絕全家族」、「共匪」的恐嚇言論，尤其「77414」是「去去死一死」的意思，真的非常惡劣。自己愈想愈害怕，這位許姓網友是不是黑道？還是什麼身分？很擔心人身安全被威脅。

游淑貞說，這名許姓網友留言10幾分鐘後，有其他網友提醒他已造成恐嚇汙衊，直到目前還是不刪留言，強調尊重言論自由，對於建設、施政有問題都可以提出意見，沒辦法接受恐嚇言論。因此昨天到吉安警分局報案，確認已符合人身汙衊的條件恐嚇並取得三聯單，要向這位許姓網友提告，伸張正義。

游淑貞透露，這名許姓網友年紀大概66歲，活躍於地方社團，希望警方3天內拘提到案。自己過去在網路上受到太多攻擊，都不像這次這麼惡劣，因此要以儆效尤，還給社會寧靜，言論不可以恐嚇人身安全，更不能殃及全家族。