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影／只想採收芒果...他開農用車載兒 遭大椰子樹砸釀1死1傷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市楠西區陳姓農民上午開著搬運車，載兒子到果園採收芒果，回程行經市175線公路30.9公里處，疑因剛好路邊大椰子樹突然倒塌、不偏不倚倒向路過搬運車，壓到駕駛座，他閃避不及被直接壓到，送醫不治，一旁兒子雖遭波及但輕傷暫無大礙。

警方表示，事發後消防隊將重傷駕駛就近送往衛福部台南醫院新化分院急救，仍宣告不治身亡；他兒子受傷但意識清楚，為求慎重轉送永康奇美醫院檢查治療，現場搬運車並未嚴重受損、車上水果也安然無恙，相關原因玉井分局調查中。

玉井分局表示，巨型椰子樹已經移到路旁處理，不會影響到交通，當地山區許多道路起伏彎曲，路旁有很多大樹，提醒民眾颱風期間儘量避免外出，如有外出行車應開啟燈光，保持行車距離並減速慢行，以維人車安全。

農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供
農民開農用搬運車載兒採收芒果，路旁大椰子樹突然倒下一死一傷。圖／讀者提供

台南 水果 消防隊 芒果 農民

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