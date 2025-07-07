影／只想採收芒果...他開農用車載兒 遭大椰子樹砸釀1死1傷

台南市楠西區陳姓農民上午開著搬運車，載兒子到果園採收芒果，回程行經市175線公路30.9公里處，疑因剛好路邊大椰子樹突然倒塌、不偏不倚倒向路過搬運車，壓到駕駛座，他閃避不及被直接壓到，送醫不治，一旁兒子雖遭波及但輕傷暫無大礙。

警方表示，事發後消防隊將重傷駕駛就近送往衛福部台南醫院新化分院急救，仍宣告不治身亡；他兒子受傷但意識清楚，為求慎重轉送永康奇美醫院檢查治療，現場搬運車並未嚴重受損、車上水果也安然無恙，相關原因玉井分局調查中。