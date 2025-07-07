土城殺妻夫多次家暴！新北5月曾獲通報 社會局：全力協助
新北市土城區明德路二段今天上午發生一起兇殺案，一名46歲謝姓男子持刀砍殺妻子和小姨子，兩人送醫宣告不治。據悉，謝男昨晚涉嫌違反家暴保護令，遭妻子報警移送新北地檢署，交保後疑似不滿妻報警釀憾事。新北社會局說，5月接獲通報，提供案主庭前準備、陪同出庭等，後續全力配合檢警調查。
據了解，46歲謝男目前待業、曾有家暴前科，張女因夫家暴已聲請保護令，謝男為此須搬離土城住處，前天他返回住家拿私人物品，過程中不小心摔壞家中物品，夫妻再度爆發爭吵，張女為此報警，昨天移送新北檢遭飭回，交保後疑似不滿妻報警釀憾事。
新北社會局說，5月接獲通報，提供案主庭前準備、陪同出庭、目睹兒少關懷等，後續全力配合檢警調查。
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