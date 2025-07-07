影／車鑰匙忘拔遭竊！大園警火速追查 逮22歲偷車賊

桃園市大園區於昨(6)日凌晨12時許發生一起汽車竊案，22歲薛姓男子在中山北路上看見一輛汽車鑰匙未拔，遂趁無人注意時將車偷走，車主發現愛車遭竊立即向大園警分局，警方獲報後調閱車籍資料以車追人，在上午10時許發現該車出現在轄內大觀路與環區西路口一帶，隨即前往攔截圍捕，順利逮到薛姓男子，詢後依竊盜、毀損、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

薛姓男子在中山北路上看見一輛汽車鑰匙未拔，遂趁無人注意時將車偷走。圖：讀者提供

大園派出所說明，昨日凌晨許接獲民眾報案，稱其停放在路邊的車輛遭人竊取，員警獲報後立即調閱車牌辨識系統追查，發現該車往新北三峽一帶移動，隨即通報當地警方協助追查。直到上午10時許，該車又再度回到桃園大園地區，警方鎖定目標後啟動包圍網前往攔截圍捕，過程中薛男還試圖衝撞員警的警用機車，所幸員警及時跳開才未受傷，最後警方成功將贓車包夾在大觀路與環區西路口，薛男見無路可逃隨即棄車逃逸，但仍逃不過員警的快腿追捕，最終遭到壓制逮補，詢後依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

薛男見無路可逃隨即棄車逃逸，但仍逃不過員警的快腿追捕。圖：讀者提供

大園分局也再次提醒民眾，應嚴加提防個人財物，特別是汽機車熄火後，務必記得拔下鑰匙，多一分防範，就能有效避免成為竊嫌的下手目標。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】車鑰匙忘拔遭竊！大園警火速追查逮22歲偷車賊