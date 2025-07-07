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「文山退葆」女志工宣傳遭攻擊 警調監視器報檢指揮偵辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

罷免台北市國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」，指本月3日在興隆、辛亥路口宣傳時有女志工遭一名男子出手攻擊，民進黨北市議員簡舒培今質疑警方對外說明錯誤。文山二警分局回應，已調閱監視器，報檢方指揮偵辦，說明用語將視調查進度做更精準修正。

簡舒培在臉書貼文指出，事後警方說明輕描淡寫，將明顯帶有敵意與攻擊性的行為形容為「徒手觸碰看板」，甚至稱「未遭攻擊」，這樣的敘述不僅與事實不符，更是對民主價值的傷害。

文二分局表示，當日接獲報案立即派員處置，經了解雖未造成志工受傷及物品損壞，惟稱衝擊力道造成志工驚嚇，對方當場致歉後，志工表示暫不提告；警方登錄雙方身分並告知相關權利，事後調閱監視器畫面備查。

分局表示，經聯繫當事人，迄今尚未至分局完成報案程序，全案仍在調查中，對於分局階段性說明用語，將視調查進度做更精準修正；警方對罷團及當事人聲明甚表重視，已報台北地檢署指揮偵辦，將迅速依法通知調查，釐清案情。

分局指出，尊重人民意見表達自由及集會遊行權益，罷免雙方相關勤務已執行逾240場次，均秉持行政中立、恪遵依法行政原則，受理依法提告違法、違序案件，皆迅速偵辦移送，嚴正執法，保障民眾權益。

警方呼籲，至本月26日罷免投票日不到20天，雙方支持民眾保持理性訴求，如認受不法侵害，速向警方報案提告，警方會全力偵辦，維護選舉罷免公正性。

罷免國民黨台北市立委賴士葆團隊「文山退葆」，指有女志工遭一名男子出手攻擊，民進黨北市議員簡舒培今質疑警方對外說明錯誤。圖／翻攝自台北市議員簡舒培臉書
罷免國民黨台北市立委賴士葆團隊「文山退葆」，指有女志工遭一名男子出手攻擊，民進黨北市議員簡舒培今質疑警方對外說明錯誤。圖／翻攝自台北市議員簡舒培臉書

國民黨 團隊 投票 民進黨 監視器 簡舒培 罷免 賴士葆

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