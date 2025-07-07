竹縣寶山又見非法棄土達15公尺高 警逮2行為人送辦
新竹縣竹東警分局寶山分駐所日前獲報，三峰村三叉凸一處私人土地疑有非法濫倒廢棄土情事，員警藉巡邏盤查時，當場查獲梁姓承租人及現場1名作業的洪姓怪手司機，經通報縣府環保局到場稽核，認定是事業廢棄物後，依違反廢棄物清理法把梁、洪兩人逮捕移送法辦。
據了解，這個偷倒點原是峰城路三叉凸段旁的一處山谷，深有數十公尺，幾年前就曾被查獲由鍾姓土地承租人引入廢土，當做非法棄土場開始偷倒。未料，前案垃圾未清，還從谷底一路往上整成兩層，現場至少有5公尺高的平台，近來警方再獲報這個非法棄土場換手重新開張，在原偷倒廢棄物上持續倒入山凹。
附近居民發現一輛輛載著廢土、磚頭、石塊等廢棄物的大車，利用寶山四通八達的產業道路分頭轉入，研判偷倒已經有破百輛車次。
近日，寶山所副所長蔡正偉、警員宋晨安、實習生李育民帶隊在棄土場周邊加強巡邏警戒，果然發現60多歲的土地承租人梁男，正打開鐵門疑似準備做生意，立刻衝上前表明身分進行盤查，而怪手司機洪男當時正在整地並挖洞、要把垃圾埋入再用廢土掩蓋整成平台。
警方發現整個山谷已被廢棄物填整出約6層高度不一的平台，包含先前查獲的垃圾山，累積至今至少有15公尺高，光最上層、專供大車進出場的作業平台，就有6到8個籃球場大，全案依違反廢棄物清理法移送檢方繼續偵辦中。
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