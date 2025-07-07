快訊

土城凶殺案！男子當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：豐厚獎金入袋

辜仲諒想換手機報到地點…法官「戴腳環最方便」 他回：實在不能看

竹縣寶山又見非法棄土達15公尺高 警逮2行為人送辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

新竹縣竹東警分局寶山分駐所日前獲報，三峰村三叉凸一處私人土地疑有非法濫倒廢棄土情事，員警藉巡邏盤查時，當場查獲梁姓承租人及現場1名作業的洪姓怪手司機，經通報縣府環保局到場稽核，認定是事業廢棄物後，依違反廢棄物清理法把梁、洪兩人逮捕移送法辦。

據了解，這個偷倒點原是峰城路三叉凸段旁的一處山谷，深有數十公尺，幾年前就曾被查獲由鍾姓土地承租人引入廢土，當做非法棄土場開始偷倒。未料，前案垃圾未清，還從谷底一路往上整成兩層，現場至少有5公尺高的平台，近來警方再獲報這個非法棄土場換手重新開張，在原偷倒廢棄物上持續倒入山凹。

附近居民發現一輛輛載著廢土、磚頭、石塊等廢棄物的大車，利用寶山四通八達的產業道路分頭轉入，研判偷倒已經有破百輛車次。

近日，寶山所副所長蔡正偉、警員宋晨安、實習生李育民帶隊在棄土場周邊加強巡邏警戒，果然發現60多歲的土地承租人梁男，正打開鐵門疑似準備做生意，立刻衝上前表明身分進行盤查，而怪手司機洪男當時正在整地並挖洞、要把垃圾埋入再用廢土掩蓋整成平台。

警方發現整個山谷已被廢棄物填整出約6層高度不一的平台，包含先前查獲的垃圾山，累積至今至少有15公尺高，光最上層、專供大車進出場的作業平台，就有6到8個籃球場大，全案依違反廢棄物清理法移送檢方繼續偵辦中。

寶山鄉三峰村三叉凸這處私人土地近期又遭非法濫倒廢棄土，整個山谷已被廢棄物填整達15公尺高。圖／警方提供
寶山鄉三峰村三叉凸這處私人土地近期又遭非法濫倒廢棄土，整個山谷已被廢棄物填整達15公尺高。圖／警方提供
寶山鄉三峰村三叉凸這處私人土地近期又遭非法濫倒廢棄土，整個山谷已被廢棄物填整達15公尺高。圖／警方提供
寶山鄉三峰村三叉凸這處私人土地近期又遭非法濫倒廢棄土，整個山谷已被廢棄物填整達15公尺高。圖／警方提供

垃圾山 廢棄物 承租人 環保局

延伸閱讀

競速與判斷力的極限冒險 竹縣芎林鄉長盃定向越野賽今登場

竹縣多所學校獲捐AI智慧展示箱 推科技教育

百老匯影城再升級！竹縣首間KTV有望落腳享平方

竹縣男車禍大失血 新埔警止血穩住傷勢

相關新聞

土城凶殺案！男子上午當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

新北市土城區明德路二段，上午發生一起男子疑似因感情因素，光天化日持刀砍殺騎乘機車的妻子與小姨子後逃逸的凶殺案，2名傷者被...

丹娜絲強襲刮16級陣風 台南釀2死！楠西果農今晨外出遭路樹壓死

颱風丹娜絲強襲，台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭...

颱風天出門巡田水…嘉義布袋8旬老翁及女兒1死2重傷

颱風丹娜絲深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，布袋鎮貴舍里81歲張姓老翁心繫農田，想要冒著風雨出門「巡田水」，2名女兒憂心父親安慰，...

竹縣寶山又見非法棄土達15公尺高 警逮2行為人送辦

新竹縣竹東警分局寶山分駐所日前獲報，三峰村三叉凸一處私人土地疑有非法濫倒廢棄土情事，員警藉巡邏盤查時，當場查獲梁姓承租人...

醉男搭計程車臨時改地點質疑繞路 K司機頭部下車不付錢

台北市徐姓男子酒後搭林姓男子駕駛計程車，質疑繞路，在車上毆打林頭部致挫傷後下車，沒付車資，林提告稱徐臨時更改目的地，並未...

影／台南市消防局昨晚迄今累計送醫1死28傷、協助94人脫困

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜後，台南市消防局統計，全市昨天傍晚6時至今天早上，火警成災2件（佳里區汽修廠、瀚宇彩晶公司南科廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。