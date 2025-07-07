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醉男搭計程車臨時改地點質疑繞路 K司機頭部下車不付錢

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市徐姓男子酒後搭林姓男子駕駛計程車，質疑繞路，在車上毆打林頭部致挫傷後下車，沒付車資，林提告稱徐臨時更改目的地，並未繞路。徐經警方通知到案坦承動手，稱喝醉不記得細節，警詢後依傷害罪函送。

警方調查，上月16日凌晨0時許，37歲徐姓男子酒後搭27歲林姓男子駕駛計程車，準備換乘捷運返家，表示要到捷運信義安和站，快抵達時改至捷運大安站，因信義路是單行道，林改道行駛。

徐質疑繞路，林稱是依導航軟體行駛，並無繞路，雙方起口角，徐從後座朝林頭部毆打1拳致挫傷，隨即在敦化南路2段一帶下車離開，未付車資245元。林當場報案，員警前往查處，在一間超商發現徐，抄錄身分資料，事後林提告傷害。

警方通知徐至大安警分局安和路派出所，他坦承動手，稱喝醉想回家，只記得與司機口角，要求停車，不記得細節，警詢後函送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市徐姓男子酒後搭林姓男子駕駛計程車，質疑繞路，在車上毆打林頭部致挫傷後下車。記者李奕昕／翻攝
台北市徐姓男子酒後搭林姓男子駕駛計程車，質疑繞路，在車上毆打林頭部致挫傷後下車。記者李奕昕／翻攝

傷害罪 提告 計程車

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