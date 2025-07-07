快訊

土城凶殺案！男子當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：豐厚獎金入袋

辜仲諒想換手機報到地點…法官「戴腳環最方便」 他回：實在不能看

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲強襲刮16級陣風 台南釀2死！楠西果農今晨外出遭路樹壓死

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

颱風丹娜絲強襲，台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭巨型椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷；另外，一名60多歲陳姓男子則因家中停電致呼吸器沒電，自行送醫搶救仍不治。

據了解，陳姓果農父子今早6點50分駕駛農用搬運車行駛至楠西區市175線30.9公里處時，疑因風勢強大吹倒巨型椰子樹，父子倆遭椰子樹倒塌壓到，車上載著的芒果也散落一地，造成69歲父親當場失去呼吸心跳、兒子也受傷，雙雙送往新化分院急救，69歲陳父經搶救仍宣告不治，兒子則轉往永康奇美治療。

玉井分局獲報也趕往現場處置，並進一步調查相關原因，同時提醒民眾，颱風期間盡量避免外出，如有外出行車應開啟燈光，保持行車距離並減速慢行，以維人車安全。

此外，今凌晨2時許，台南多處區域因電線桿倒塌導致停電，其中，一名60多歲陳姓男子因家中停電，造成家裡的呼吸器沒電，家屬冒著風雨趕緊將人送往佳里奇美搶救，孰料，陳男到院時已沒有呼吸心跳，緊急搶救仍回天乏術。

台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭巨型椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供
台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭巨型椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供
台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭巨型椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供
台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭巨型椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供

丹娜絲颱風 停電 台南 路樹

延伸閱讀

丹娜絲持續向北移動 氣象署估今傍晚解除海上颱風警報

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

氣象署：丹娜絲為有紀錄以來 首個嘉義登陸的颱風

丹娜絲狂風 台南街道滿目瘡痍 仍逾15萬戶停電

相關新聞

土城凶殺案！男子上午當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

新北市土城區明德路二段，上午發生一起男子疑似因感情因素，光天化日持刀砍殺騎乘機車的妻子與小姨子後逃逸的凶殺案，2名傷者被...

丹娜絲強襲刮16級陣風 台南釀2死！楠西果農今晨外出遭路樹壓死

颱風丹娜絲強襲，台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭...

颱風天出門巡田水…嘉義布袋8旬老翁及女兒1死2重傷

颱風丹娜絲深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，布袋鎮貴舍里81歲張姓老翁心繫農田，想要冒著風雨出門「巡田水」，2名女兒憂心父親安慰，...

竹縣寶山又見非法棄土達15公尺高 警逮2行為人送辦

新竹縣竹東警分局寶山分駐所日前獲報，三峰村三叉凸一處私人土地疑有非法濫倒廢棄土情事，員警藉巡邏盤查時，當場查獲梁姓承租人...

醉男搭計程車臨時改地點質疑繞路 K司機頭部下車不付錢

台北市徐姓男子酒後搭林姓男子駕駛計程車，質疑繞路，在車上毆打林頭部致挫傷後下車，沒付車資，林提告稱徐臨時更改目的地，並未...

影／台南市消防局昨晚迄今累計送醫1死28傷、協助94人脫困

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜後，台南市消防局統計，全市昨天傍晚6時至今天早上，火警成災2件（佳里區汽修廠、瀚宇彩晶公司南科廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。