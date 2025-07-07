丹娜絲強襲刮16級陣風 台南釀2死！楠西果農今晨外出遭路樹壓死

颱風丹娜絲強襲，台南昨晚至今各地陸續傳出災情，統計迄今釀2死，其中，楠西一對果農父子今早6點多駕駛農用搬運車外出時，疑遭巨型椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷；另外，一名60多歲陳姓男子則因家中停電致呼吸器沒電，自行送醫搶救仍不治。

據了解，陳姓果農父子今早6點50分駕駛農用搬運車行駛至楠西區市175線30.9公里處時，疑因風勢強大吹倒巨型椰子樹，父子倆遭椰子樹倒塌壓到，車上載著的芒果也散落一地，造成69歲父親當場失去呼吸心跳、兒子也受傷，雙雙送往新化分院急救，69歲陳父經搶救仍宣告不治，兒子則轉往永康奇美治療。

玉井分局獲報也趕往現場處置，並進一步調查相關原因，同時提醒民眾，颱風期間盡量避免外出，如有外出行車應開啟燈光，保持行車距離並減速慢行，以維人車安全。