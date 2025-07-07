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颱風天出門巡田水…嘉義布袋8旬老翁及女兒1死2重傷
颱風丹娜絲深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，布袋鎮貴舍里81歲張姓老翁心繫農田，想要冒著風雨出門「巡田水」，2名女兒憂心父親安慰，也跟著一起出門，不料風勢強勁將整輛車吹翻，掉落一處農田中，60歲大女兒送醫不治，張姓老翁及58歲小女兒仍在醫院治療。
據了解，丹娜絲颱風直撲嘉義，強風導致許多災情，布袋鎮位處颱風上岸第一線，張姓老翁的車被吹入農田，轎車車頭嚴重毀損，擋風玻璃也全都破碎；還有多處鐵皮屋被颱風吹走，屋頂也都不見，還有岸邊的船艇也被吹翻，民眾悲嘆宛如世界末日，盼政府多幫忙。
貴舍里長張豐欣說，張姓老翁平常待人處事和善，與村里鄰居互動良好，沒想到颱風天出門巡田水，開車載著2名女兒，卻在路上發生意外，現在大女兒走了，張姓老翁和小女兒都還在醫院，他們家中還有一名年邁母親，很擔心未來要怎麼走下去。
警方表示，81歲張姓老翁深夜與2名女兒開車外出，整輛車不慎被強風吹入田中，釀1死2傷悲劇，其中60歲女兒因傷勢嚴重，送至嘉義長庚搶救仍宣告不治，張姓老翁及58歲女兒目前仍在北港媽祖醫院接受治療，呼籲民眾颱風天留意自身安全，盡量避免外出。
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