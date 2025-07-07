桃園市中壢區於7月2日上午10時許發生一起行人交通事故。一名41歲男子駕駛自小客車沿精忠二街行駛，準備左轉進入精忠一街時，未達路口中央，提早跨越分向限制線，加上汽車A柱影響視線，未注意到正在過馬路的78歲婦人，導致直接撞上婦人，婦人後腦勺著地，頭部受創，意識一度模糊，所幸第一時間由路人協助報案，經119緊急送往天成醫院救治，目前無生命危險。中壢警分局到場後，立即進行現場跡證蒐集，並調閱事故監視器，釐清肇事責任。

桃園市中壢區於7月2日上午10時許發生一起行人交通事故。圖：讀者提供

警方指出，婦人於事故發生當時正依規定穿越道路，且已進入到路口，駕駛人未依規定停讓即左轉，是造成此次事故的主因。婦人兒子接獲通知後也迅速趕抵現場，向警方了解經過，並趕往醫院陪同母親治療與後續處理。警方呼籲駕駛朋友在駕車行經路口、巷弄時，務必減速慢行，特別是遇有行人穿越時，應全面停車禮讓，切勿心存僥倖或因為趕時間就違規搶道，以免釀成無法挽回的憾事。

罰鍰金額從7200元起跳，最高可罰至3萬6000元。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，行人路權已是當前警方維護交通安全的執法重點之一，依《道路交通管理處罰條例》第44條最新規定，駕駛人若未禮讓行人而導致事故發生，除需負擔民刑事責任外，還將面臨新制加重的罰鍰，金額從7200元起跳，最高可罰至3萬6000元，且若情節嚴重，警方也將依職權移送吊扣或吊銷駕照，絕不寬貸。

林鼎泰也強調，路權不是口號，路口停讓更是每一位駕駛人應盡的基本義務，中壢分局統計114年1至6月共計舉發車不禮讓行人計2636件，較去年同期增加738件，警方後續也將持續針對易發生行人事故的路口進行巡查與執法，期望降低類似案件發生。

中壢分局提醒，尊重行人路權不只是避免罰款或法律責任，更關係到每位用路人回家的安全。警方呼籲駕駛朋友行經路口務必「停、看、讓」，看到行人準備通過時應主動停車禮讓，而非搶快或僥倖閃避。市區巷弄多、路幅狹小，行人與車輛交會頻繁，更需要駕駛提高警覺，確實落實停讓行人。中壢分局也將結合社區、學校與當地居民，持續加強交通安全宣導與稽查，希望透過執法與教育雙管齊下，讓「行人安全優先」不再只是口號，共同營造友善且安心的道路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：轎車路口未禮讓撞倒78歲嬤！壢警：最高可罰3萬6