影／台南市消防局昨晚迄今累計送醫1死28傷、協助94人脫困

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜後，台南市消防局統計，全市昨天傍晚6時至今天早上，火警成災2件（佳里區汽修廠、瀚宇彩晶公司南科廠）、受傷送醫19件28人、協助脫困39件94人、死亡1人（楠西交通事故）；台南市警方也加緊腳步，協助將市容恢復。

台南市原市區範圍的東區、安南區、北區、安平區、南區、中西區等出現多起災情，包括工地圍籬、鐵皮、廣告招牌、牌樓、路樹倒塌、號誌故障、協助撤離民眾、積淹水、電線掉落、水塔倒塌、車輛、冰櫃、水塔移位到馬路等，警方正優先清除阻礙交通的部分。

台南市警第一分局指出，東區累計路樹22件倒塌、招牌災情5件、地下道預警封閉1處，已解除；其他災情20件大多圍籬倒塌，無傷亡，管制中26件、解除22件。另外，崇賢七街箱型貨車，目前因颱風位移擦撞轎車橫在路中，佔一線車道，正處理中。

台南市警第二分局統計，中西區災情計15件、1人受傷，分別為路樹倒塌4件、廣告招牌倒塌9件、建物毀損（板模掉落）1件、其他1件（鐵條掉落）。

台南市警第三分局表示，安南區災情計50件，所幸無人傷亡，案類分別為廣告招牌倒塌7件、路樹倒塌18件、號誌故障1件、協助撤離民眾7人、積淹水2處、其他18件（如工地圍籬、鐵皮倒塌、電線掉落2件、水塔倒塌等），管制中26件、解除22件。

台南市警第四分局說明，安平區災情計38件、1人受傷，案類分別為廣告招牌倒塌3件、路樹倒塌18件、其他17件（工地圍籬倒塌、鐵皮掉落、電桿倒塌、盆栽掉落等、管制中3件、解除35件。

台南市警第五分局統計北區災情計56件、5人輕傷，分別為工地防護網破損1件、冰櫃佔用道路1件、帆布破損2件、 廣告招牌倒塌5件、屋頂排水脫落1件、圍籬倒塌2件、牌樓倒塌3件、路樹倒塌34件、電線垂落2件、標示牌倒塌1件、鐵皮掉落1件、鷹架倒塌3件。