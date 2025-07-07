驚！國道三號刮強風吹倒路樹 34歲女開車自撞當場死亡

受丹娜絲影響，嘉義縣深夜刮起劇烈強風，國道一號及三號路樹傾倒，災情慘重，共釀1人死亡、59人受傷，其中34歲女子今天清晨4時許開車行經國道3號梅山路段284.2公里處，不慎失控自撞，救護人員趕到時已失去呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。

國道一號及國道三號今天都發生嚴重路樹倒塌災情，開車需要左右移動閃避樹木，宛如身處真實版馬力歐賽車，車輛穿梭相當危險，目前國道一號嘉義路段尚未恢復正常通行，國道三號梅山路段仍有部分倒樹，提醒用路人減速慢行，或提前改道通行。

嘉義縣災害應變中心統計，丹娜絲釀1人死亡、59人受傷，多為臨時出門，被路樹砸傷，還很多屋頂都被吹走，民眾等待安置。路樹倒塌80件、廣告招牌損毀13件、建物毀損40件、民生及基礎設施受損116件、鐵捲門損壞等其他災情93件，以及9校鐵門、玻璃或遮雨棚破損。