宜蘭綠博遊園小火車翻覆釀死傷 竟是煞車漏油！檢方起訴負責人及司機

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宜蘭綠博遊園小火車翻覆釀死傷 竟是煞車漏油！檢方起訴負責人及司機
發生在今年4月的宜蘭綠博遊園小火車翻覆案，造成1死1傷，宜蘭地檢署歷經3個月調查，發現小火車的左前輪煞車長期漏油，導致煞車分泵損壞及煞車制動力不足，才會煞不住車釀成死傷意外，全案今天依過失致死及過失傷害罪嫌，起訴遊園車公司吳姓負責人及陳姓司機。
宜蘭綠博遊園電動小火車今年4月4日下午在園區因煞車失靈，撞倒來自新北市一對78歲的游姓男子及其妻子，游男被壓在車下，送醫急救不治，妻子多處骨折，傷重送醫救回一命。當時陪同的子女及家人親眼目睹，淚訴父母身體健壯，前1秒父親才回頭對她笑，下1秒就被壓在車底，很難接受為何出事，要求查明真相。
事後宜蘭縣政府妥善處理，宜蘭地檢署檢察官洪景明也著手偵辦宜蘭綠色博覽會遊園小火車翻覆事故。根據起訴書指出，吳姓負責人應該注意監督、管理負責遊園小火車維護、保養業務的員工是否善盡職責（包含確實檢修、定期補充及更換小火車之煞車油等事項），並應對新進駕駛員施以駕駛安全教育訓練，竟疏未注意遊園小火車的左前輪煞車，因長期漏油造成煞車油嚴重不足，引起煞車分泵損壞及煞車制動力不足，也未針對甫聘僱的陳姓司機進行駕駛安全教育訓練。
至於陳姓司機部分，檢方表示，駕駛遊園小火車時，應注意行車前須切實檢查煞車等設備有無異常，竟疏未注意貿然駕駛，於上坡路段發現電量不足，待全數遊客於終點站下車，欲返回充電站充電，途經展館EA7蘭藝花苑旁下坡路段，因小火車煞車油嚴重不足，無法產生足夠之煞車制動力而失去控制，衝撞閃避不及的遊客。負責遊園車業務的公司吳姓負責人、遊園小火車陳姓司機涉犯過失致死及過失傷害，依法提起公訴。
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