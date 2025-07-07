宜蘭綠博遊園小火車翻覆釀死傷 竟是煞車漏油！檢方起訴負責人及司機

發生在今年4月的宜蘭綠博遊園小火車翻覆案，造成1死1傷，宜蘭地檢署歷經3個月調查，發現小火車的左前輪煞車長期漏油，導致煞車分泵損壞及煞車制動力不足，才會煞不住車釀成死傷意外，全案今天依過失致死及過失傷害罪嫌，起訴遊園車公司吳姓負責人及陳姓司機。

宜蘭綠博遊園電動小火車今年4月4日下午在園區因煞車失靈，撞倒來自新北市一對78歲的游姓男子及其妻子，游男被壓在車下，送醫急救不治，妻子多處骨折，傷重送醫救回一命。當時陪同的子女及家人親眼目睹，淚訴父母身體健壯，前1秒父親才回頭對她笑，下1秒就被壓在車底，很難接受為何出事，要求查明真相。

事後宜蘭縣政府妥善處理，宜蘭地檢署檢察官洪景明也著手偵辦宜蘭綠色博覽會遊園小火車翻覆事故。根據起訴書指出，吳姓負責人應該注意監督、管理負責遊園小火車維護、保養業務的員工是否善盡職責（包含確實檢修、定期補充及更換小火車之煞車油等事項），並應對新進駕駛員施以駕駛安全教育訓練，竟疏未注意遊園小火車的左前輪煞車，因長期漏油造成煞車油嚴重不足，引起煞車分泵損壞及煞車制動力不足，也未針對甫聘僱的陳姓司機進行駕駛安全教育訓練。