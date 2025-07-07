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颱風大浪宜蘭首傳失蹤 61歲男與友人半夜出海口捕魚被捲走

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

丹娜絲颱風掀起沿海大浪，宜蘭傳出颱風來襲失蹤意外。葉姓男子與友人共8人半夜裡前往宜蘭縣南澳溪出海口捕捉魩仔魚，葉男下海沒多久就被捲走，縣消防局獲報後救人，大海茫茫，目前找不到這名男子。

縣消防局於今天凌晨3時獲報，位於南澳鄉海岸大橋出海口（南澳溪口）61歲葉姓男子與友人至出海口捕撈吻仔魚，報案人目擊該男子遭海浪捲走流向外海消失，立即派遣南澳分隊、第四大隊人車艇前往救援，並通知蘇澳海巡

經詢問報案人表示，落海男子著青蛙裝自行先下海捕漁，隨即被海浪捲走摱摱流向外海消失。目前縣消防局與海巡正在出海口執行岸際搜尋行動。

時值魩仔魚禁捕期，葉姓與友人的行為遭質疑是否違反規定？宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，禁捕期是針對船隻，人員是沒有禁止捕撈，民眾雖然可以在海邊抓魚，但是颱風期間的外圍環流太危險，建議不要前往。

宜蘭傳出安娜絲颱風來襲失蹤意外，葉姓男子與友人共8人半夜裡前往宜蘭縣南澳溪出海口捕捉魩仔魚，葉男下海沒多久就被捲走，救災人員目前還找不到這名男子。圖／消防局提供
宜蘭傳出安娜絲颱風來襲失蹤意外，葉姓男子與友人共8人半夜裡前往宜蘭縣南澳溪出海口捕捉魩仔魚，葉男下海沒多久就被捲走，救災人員目前還找不到這名男子。圖／消防局提供
宜蘭傳出安娜絲颱風來襲失蹤意外，葉姓男子與友人共8人半夜裡前往宜蘭縣南澳溪出海口捕捉魩仔魚，葉男下海沒多久就被捲走，救災人員目前還找不到這名男子。圖／消防局提供
宜蘭傳出安娜絲颱風來襲失蹤意外，葉姓男子與友人共8人半夜裡前往宜蘭縣南澳溪出海口捕捉魩仔魚，葉男下海沒多久就被捲走，救災人員目前還找不到這名男子。圖／消防局提供
宜蘭傳出安娜絲颱風來襲失蹤意外，葉姓男子與友人共8人半夜裡前往宜蘭縣南澳溪出海口捕捉魩仔魚，葉男下海沒多久就被捲走，救災人員目前還找不到這名男子。圖／消防局提供
宜蘭傳出安娜絲颱風來襲失蹤意外，葉姓男子與友人共8人半夜裡前往宜蘭縣南澳溪出海口捕捉魩仔魚，葉男下海沒多久就被捲走，救災人員目前還找不到這名男子。圖／消防局提供

丹娜絲颱風 南澳 失蹤 宜蘭 海巡

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