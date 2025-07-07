快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

台中黑戶青年 確認父子關係 辦戶籍還有一關

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導

21歲無戶籍黃姓青年上個月過生日，許下願望希望盡快取得身分、打工賺錢有自己的家。圖／台中市社會局提供
21歲無戶籍黃姓青年上個月過生日，許下願望希望盡快取得身分、打工賺錢有自己的家。圖／台中市社會局提供
台中市21歲黃姓青年今年5月露宿街頭，才被發現是無戶口「黑戶」，社會局昨表示，親子鑑定結果已確認與父親的親子關係，但因青年外籍母親身分仍在調查，包含是否人在台灣境內、有無婚姻等，待收到確切資料，青年才可取得戶籍。

據了解，黃男生母是印尼籍移工，與黃父沒有結婚，生下黃男不久就不知所蹤；黃父未為黃男報戶口，兩人共同生活20年，直到近日黃男被趕出家門，露宿街頭撿回收，被北屯區北京里長蘇乙青發現，通報社會局安置。

因黃父與黃母沒有婚姻關係，須做DNA鑑定確認親子關係，才可認領、設戶籍等。社會局昨證實，經親子鑑定，黃父確實為黃姓青年生父，但因生母資料仍待警政署、勞動部等多個中央單位調查，若屆時找不到生母，黃父才可啟動認領程序設籍，待收到相關資料，市府會協助青年取得戶籍。

社會局表示，黃姓青年目前被安置在青少年機構，安排生活輔導員協助適應生活、培養生活技能，包括使用電鍋、微波爐等家電，並培養時間辨識感，陪伴參加團體活動，增進人際互動及社會適應知能。

社會局也說，青年個性溫和穩定，對新事物會好奇想嘗試。但據了解，因青年未曾就學接受教育，想趕快就業賺錢撫養父親，就學意願低，社工員積極鼓勵青年提升識字和就學。另父子也有定期見面，社會局會協助青年為返家做準備。最早發現並通報黃姓青年狀況的蘇乙青說，社會局人員前天有告知黃姓青年近況，並表達現階段不宜受外界過多打擾。自從黃姓青年被安置後，他僅探視過一次，就未再碰面，「期待和黃姓青年見面的一天」。

延伸閱讀

中市21歲黑戶青年身分確定！尋獲恩人蘇乙青：期待見面的一天

高雄敬老卡未擴及使用Youbike 社會局：考量高齡風險暫未納入

台中黑戶青年親子鑑定證實父子關係 最快本周可取得身分證

5月才接手照顧孫…豐原7旬翁今墜樓亡、孫溺斃 社會局：未接獲通報

相關新聞

中市21歲黑戶青年身分確定！尋獲恩人蘇乙青：期待見面的一天

台中市21歲黃姓青年因未報戶口，今年5月因過著遊民般生活被里長蘇乙青發現通報。經社會局安置，並安排父子做親子鑑定，今證實...

失智婦拉行李箱找不到回家路 菜鳥實習警明察：更確定從警決心

桃園45歲梁姓婦人近日獨自拉著行李箱，汗流夾背且步履蹣跚走在龜山區文化三路上，巡邏的派出所實習生見狀後通報學長姐並上前關...

中壢8歲男童半夜躲超商 只因「這件事」壓力大擔心被罵

中壢警分局文化派出所昨(5)日夜間接獲熱心超商店員報案，在店內有一名男童，已過深夜0時仍獨自坐在超商內，也未見有家長陪同，於是通報警方協助。警員吳慶志、陳建昌及陳千寧獲報後迅速前往現場…

台中黑戶青年 確認父子關係 辦戶籍還有一關

台中市21歲黃姓青年今年5月露宿街頭，才被發現是無戶口「黑戶」，社會局昨表示，親子鑑定結果已確認與父親的親子關係，但因青...

嘉義中埔陳家進香遶境爆衝突 民眾批現場抽K乾脆不要辦

嘉義縣私人壇中埔陳家舉辦進香三載圓科回鑾遶境，至屏東車城福安宮、新營太子宮及溪北鎮武宮進香，今晚返程回鑾，不料晚上9時發...

疑風雨釀車輛失控 國3中寮隧道北口1車自撞駕駛拋飛慘死

35歲李姓男子6日晚間9時許駕駛汽車行經國道3號中寮隧道北上出口時，疑似風雨劇烈導致車輛不明原因失控撞擊外側護欄，李男被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。