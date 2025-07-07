台中黑戶青年 確認父子關係 辦戶籍還有一關

21歲無戶籍黃姓青年上個月過生日，許下願望希望盡快取得身分、打工賺錢有自己的家。圖／台中市社會局提供 台中市21歲黃姓青年今年5月露宿街頭，才被發現是無戶口「黑戶」，社會局昨表示，親子鑑定結果已確認與父親的親子關係，但因青年外籍母親身分仍在調查，包含是否人在台灣境內、有無婚姻等，待收到確切資料，青年才可取得戶籍。

據了解，黃男生母是印尼籍移工，與黃父沒有結婚，生下黃男不久就不知所蹤；黃父未為黃男報戶口，兩人共同生活20年，直到近日黃男被趕出家門，露宿街頭撿回收，被北屯區北京里長蘇乙青發現，通報社會局安置。

因黃父與黃母沒有婚姻關係，須做DNA鑑定確認親子關係，才可認領、設戶籍等。社會局昨證實，經親子鑑定，黃父確實為黃姓青年生父，但因生母資料仍待警政署、勞動部等多個中央單位調查，若屆時找不到生母，黃父才可啟動認領程序設籍，待收到相關資料，市府會協助青年取得戶籍。

社會局表示，黃姓青年目前被安置在青少年機構，安排生活輔導員協助適應生活、培養生活技能，包括使用電鍋、微波爐等家電，並培養時間辨識感，陪伴參加團體活動，增進人際互動及社會適應知能。

社會局也說，青年個性溫和穩定，對新事物會好奇想嘗試。但據了解，因青年未曾就學接受教育，想趕快就業賺錢撫養父親，就學意願低，社工員積極鼓勵青年提升識字和就學。另父子也有定期見面，社會局會協助青年為返家做準備。最早發現並通報黃姓青年狀況的蘇乙青說，社會局人員前天有告知黃姓青年近況，並表達現階段不宜受外界過多打擾。自從黃姓青年被安置後，他僅探視過一次，就未再碰面，「期待和黃姓青年見面的一天」。