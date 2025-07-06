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嘉義中埔陳家進香遶境爆衝突 民眾批現場抽K乾脆不要辦

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣私人壇中埔陳家舉辦進香三載圓科回鑾遶境，至屏東車城福安宮、新營太子宮及溪北鎮武宮進香，今晚返程回鑾，不料晚上9時發生衝突，兩派人馬推擠，幸有身穿背心人士居中勸架，雙方悻悻離開；另還有民眾在臉書抱怨，現場一堆人抽K煙，乾脆不要辦。

中埔陳家是地方私人壇，祀奉玄天上帝、福德正神、中壇元帥，去年曾與番路盧公館合辦聯合炮讚，也與全台各地宮廟有交流，昨起舉辦三年一度圓科遶境進香活動，不料今晚遶境祈福後卻發生口角衝突，目前警方已鎖定相關嫌疑人，因涉聚眾鬥毆將帶回詢問。

此外，有人在臉書嘉義綠豆大小事抱怨，紅壇現場有一堆人吸K菸，還有人在車內用K盤，這種活動乾脆不要辦。許多人在下面留言反諷「不K不會起駕操5寶」、「不吸怎麼看得到神明」、「這是神明連接器」，還有人覺得很惋惜「以前的家將文化不是這樣！」

警方表示，初步了解為雙方因嫌隙而爆發衝突，現場人員制止後事態未擴大，目前已組成專案小組，掌握相關涉案人員，將盡速通知到案說明，全案將依刑法聚眾鬥毆罪偵辦，呼籲廟會活動人潮眾多，應互相體諒，暴力零容忍，維護社會安寧及民眾安全。

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嘉義私人壇中埔陳家進香遶境今天回鑾，晚上9時爆發口角衝突，雙方推擠拉扯。圖／翻攝自黑色豪門企業
嘉義私人壇中埔陳家進香遶境今天回鑾，晚上9時爆發口角衝突，雙方推擠拉扯。圖／翻攝自黑色豪門企業
嘉義私人壇中埔陳家進香遶境今天回鑾，晚上9時爆發口角衝突，雙方推擠拉扯。圖／翻攝自黑色豪門企業
嘉義私人壇中埔陳家進香遶境今天回鑾，晚上9時爆發口角衝突，雙方推擠拉扯。圖／翻攝自黑色豪門企業
嘉義私人壇中埔陳家今天進香遶境回鑾，有民眾在臉書抱怨一堆吸K菸的，乾脆不要辦。圖／翻攝自臉書嘉義綠豆人大小事
嘉義私人壇中埔陳家今天進香遶境回鑾，有民眾在臉書抱怨一堆吸K菸的，乾脆不要辦。圖／翻攝自臉書嘉義綠豆人大小事

嘉義 進香 遶境

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