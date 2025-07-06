影／無視警訊？金門老翁颱風冒險採蚵受困　海巡急救援依法開罰

颱風「丹娜絲」逼近，海域風浪增大，相當危險。金門有一名七旬老翁竟無視警示，執意下海採蚵，結果受困北山出海口前方岸際海域，好在海巡單位發現，即時救援；第九岸巡隊隨即開出罰單單，逕送縣府裁處，老翁可能遭裁罰5萬元。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，第二機動巡邏站南山守望哨執勤人員今天傍晚18點20分運用科技偵蒐設備觀測海面目標動態時，發現1名老翁疑似受困於北山出海口前方約150公尺處岸際海域，立即通報勤務人員馳赴現場將該民眾救援上岸。

經了解，發現該名老翁在4點多就跑到出海口要下海採蚵，由巡邏人員勸離管制區域，沒想到他等巡邏人員離開後，又悄悄折返採蚵，才受困，更險些遭滅頂之災。

第九岸巡隊表示，老翁擅自進入管制區行為，已違反災害防救法第30條及第55條規定，當場開立舉發單逕送金門縣政府裁處，這也是立法以來，金門開出的首張罰單，依法最高可處25萬元罰鍰。