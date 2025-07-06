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丹娜絲襲台！釀28傷、2萬餘戶停電 7縣市累計撤離2853人

39年後首個中部登陸中颱 丹娜絲最快今深夜登陸雲嘉南一帶

影／他開車返家停紅燈...遭路樹壓擋風玻璃 氣象署再發颱風強風告警

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南網友xuylim今晚9時許在社群媒體threads上發布「太扯 要回家的路上停個紅綠燈 結果就被路樹壓到了⋯⋯這機率看來我可以簽威力彩」，影片可見車輛擋風玻璃上被路樹覆蓋；她表示位置在北區公園南路及北門路二段交叉路口，已通報警消。

影片中可聽到她與先生、小孩在汽車內的聲音，所幸並未受傷；網友紛紛關心「請問您目前脫困了嗎 希望一切平安」、「想問您和駕駛還好嗎」；xuylim回覆「小孩受到驚嚇一直哭 路樹壓更多下來⋯⋯」、「已脫困囉 太感謝您們」。

由於台南目前風雨持續加劇，台南人手機繼晚間8時許收到氣象署發布的「颱風強風告警」，指出颱風中心即將通過附近，所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避，今晚10許再次連續二度收到「颱風強風告警」。

台南網友xuylim今晚9時許在回家的路上被路樹壓到。圖／翻攝自threads網友xuylim
台南網友xuylim今晚9時許在回家的路上被路樹壓到。圖／翻攝自threads網友xuylim

丹娜絲颱風 台南 影片 擋風玻璃 氣象署 社群媒體 路樹

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