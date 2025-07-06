中市21歲黑戶青年身分確定！尋獲恩人蘇乙青：期待見面的一天
台中市21歲黃姓青年因未報戶口，今年5月因過著遊民般生活被里長蘇乙青發現通報。經社會局安置，並安排父子做親子鑑定，今證實養他長大的男子確實是他父親，外籍生母身分仍追查中。對此，蘇乙青今表示，能協助黃姓青年取得身分是好事，也期待有一天能儘早和他再見面。
據了解，黃母是印尼籍移工，與黃父沒有結婚，生下黃男不久就不知所蹤；黃父並未為黃男報戶口，父子2人生活20年，直到近日黃父認為黃男已經成年，應該自食其力，叫他出門想辦法討生活，黃男露宿街頭撿回收，被北屯區北京里長蘇乙青發現。
蘇乙青自從通報社會局黃姓青年一事，自黃姓青年被安置後，僅最早探視過一次，接下來社會局就以避免黃姓青年受外界打擾為由，並不再讓蘇乙青和黃姓青年見面。蘇乙青為此心情頗為失落，昨並在臉書上留下「期待見面的一天！」的字句。
社會局人員昨天曾前往拜訪蘇乙青，告知黃姓青年現況，但仍表達黃姓青年現仍不宜受外界過多打擾的態度。蘇乙青因此告訴新聞媒體，希望這陣子減少報導，他也不便再有過多的發言，以免對社會局造成壓力，他也才可以早一天和黃姓青年能見面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言