中市21歲黑戶青年身分確定！尋獲恩人蘇乙青：期待見面的一天

台中市21歲黃姓青年因未報戶口，今年5月因過著遊民般生活被里長蘇乙青發現通報。經社會局安置，並安排父子做親子鑑定，今證實養他長大的男子確實是他父親，外籍生母身分仍追查中。對此，蘇乙青今表示，能協助黃姓青年取得身分是好事，也期待有一天能儘早和他再見面。

據了解，黃母是印尼籍移工，與黃父沒有結婚，生下黃男不久就不知所蹤；黃父並未為黃男報戶口，父子2人生活20年，直到近日黃父認為黃男已經成年，應該自食其力，叫他出門想辦法討生活，黃男露宿街頭撿回收，被北屯區北京里長蘇乙青發現。

蘇乙青自從通報社會局黃姓青年一事，自黃姓青年被安置後，僅最早探視過一次，接下來社會局就以避免黃姓青年受外界打擾為由，並不再讓蘇乙青和黃姓青年見面。蘇乙青為此心情頗為失落，昨並在臉書上留下「期待見面的一天！」的字句。