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失智婦拉行李箱找不到回家路 菜鳥實習警明察：更確定從警決心

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園45歲梁姓婦人近日獨自拉著行李箱，汗流夾背且步履蹣跚走在龜山區文化三路上，巡邏的派出所實習生見狀後通報學長姐並上前關心，發現梁婦因失智找不到回家的路，對此實習生們透過和梁婦的聊天過程拼湊出身分線索，成功讓梁婦返家，並表示能在首次實習中幫助到民眾相當有成就感。

龜山警方指出，45歲梁姓婦人罹患失智症多年，生活倚賴7旬老母親照顧，近日母親帶著梁婦外出洗衣服，趁母親不注意獨自離開，卻忘了回家的路，獨自拖著行李箱走在大馬路上，坪頂派出所實習生楊欣諦發現後告知指導員，但面對警方詢問梁婦皆無法應答，只不斷對著另一名實習生陳承恩聊天，直言他好像他的兒子。

對此指導員要實習生陳承恩和梁婦閒聊，藉由話語中試圖拼湊可能的住處，警方依梁婦片段記憶與描述後按圖索驥，載著梁婦沿附近道路尋找，並詢問附近住戶是否認識，最終在路上找到頂著大太陽坐著輪椅上焦急找女兒的母親，當母親看到女兒從巡邏車下來那刻，原本忐忑不安的心情瞬間化為笑容。

老母親表示，梁女兒早年因健康問題罹患失智症，而子女們又各自成家在外無力照顧，所以由母親照顧女兒的生活起居，女兒突然走丟，她頂著行動不便的身體不斷尋找，好險有警察細心觀察且熱心幫忙；實習生們也表示，第一次實習就能幫助民眾，看到梁婦與母親重逢團聚的喜悅很開心，心中相當感動，更確定了自己從警的決心。

龜山分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，台灣已邁入高齡化社會，年長者失智問題越來越普遍，建議民眾替家中失智長者配戴愛心手鍊，或在其衣物上繡上明顯的標識記號或文字，如不慎走失時就能立即尋求適當的協助，及時幫助長輩找到回家的路，預防悲劇事件的發生。

桃園45歲梁姓婦人近日獨自拉著行李箱，汗流夾背且步履蹣跚走在龜山區文化三路上，巡邏的派出所實習生見狀後通報學長姐並上前關心。記者周嘉茹／翻攝
桃園45歲梁姓婦人近日獨自拉著行李箱，汗流夾背且步履蹣跚走在龜山區文化三路上，巡邏的派出所實習生見狀後通報學長姐並上前關心。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區坪頂派出所實習員警透過和失智梁婦聊天過程拼湊身分線索，成功讓梁婦返家與年邁母親團聚，並表示能在首次實習中幫助到民眾相當有成就感。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區坪頂派出所實習員警透過和失智梁婦聊天過程拼湊身分線索，成功讓梁婦返家與年邁母親團聚，並表示能在首次實習中幫助到民眾相當有成就感。記者周嘉茹／翻攝

失智症 實習 母親

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