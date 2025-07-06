失智婦拉行李箱找不到回家路 菜鳥實習警明察：更確定從警決心

桃園45歲梁姓婦人近日獨自拉著行李箱，汗流夾背且步履蹣跚走在龜山區文化三路上，巡邏的派出所實習生見狀後通報學長姐並上前關心，發現梁婦因失智找不到回家的路，對此實習生們透過和梁婦的聊天過程拼湊出身分線索，成功讓梁婦返家，並表示能在首次實習中幫助到民眾相當有成就感。

龜山警方指出，45歲梁姓婦人罹患失智症多年，生活倚賴7旬老母親照顧，近日母親帶著梁婦外出洗衣服，趁母親不注意獨自離開，卻忘了回家的路，獨自拖著行李箱走在大馬路上，坪頂派出所實習生楊欣諦發現後告知指導員，但面對警方詢問梁婦皆無法應答，只不斷對著另一名實習生陳承恩聊天，直言他好像他的兒子。

對此指導員要實習生陳承恩和梁婦閒聊，藉由話語中試圖拼湊可能的住處，警方依梁婦片段記憶與描述後按圖索驥，載著梁婦沿附近道路尋找，並詢問附近住戶是否認識，最終在路上找到頂著大太陽坐著輪椅上焦急找女兒的母親，當母親看到女兒從巡邏車下來那刻，原本忐忑不安的心情瞬間化為笑容。

老母親表示，梁女兒早年因健康問題罹患失智症，而子女們又各自成家在外無力照顧，所以由母親照顧女兒的生活起居，女兒突然走丟，她頂著行動不便的身體不斷尋找，好險有警察細心觀察且熱心幫忙；實習生們也表示，第一次實習就能幫助民眾，看到梁婦與母親重逢團聚的喜悅很開心，心中相當感動，更確定了自己從警的決心。