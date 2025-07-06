示意圖。圖/AI生成

中壢警分局文化派出所昨(5)日夜間接獲熱心超商店員報案，在店內有一名男童，已過深夜0時仍獨自坐在超商內，也未見有家長陪同，於是通報警方協助。警員吳慶志、陳建昌及陳千寧獲報後迅速前往現場，順利協助男童返家，讓恰好正在內壢派出所報案，焦急尋子的父母鬆了一口氣。

警員吳慶志、陳建昌及陳千寧獲報後迅速前往現場，順利協助男童返家。圖：讀者提供

中壢分局表示，員警到場後，馬上化身大哥哥、大姊姊和8歲男童聊天，他說稍早寫作業時，因為上課時沒有聽懂，覺得自己沒有寫好，擔心被責備，一時不知所措就想著到超商來休息。員警在得知男童住處後，馬上聯繫管轄的內壢派出所，是否有家長正在找小孩，果然男童的父母早就在派出所內報案，員警也立即將男童帶往團圓。家長見到孩子後連聲道謝，感謝警方的積極協助，並表示日後會更加注意孩子的動向與情緒反應，避免類似情況再次發生。

中壢分局長林鼎泰表示，警民合作正是社區安全網的重要支柱。警方將持續與轄區內超商、學校、鄰里緊密合作，一同守護社區每一位成員的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢8歲男童半夜躲超商 只因「這件事」壓力大擔心被罵