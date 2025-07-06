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板橋台65驚傳嚴重車禍 小貨車追撞公車釀3傷貨車女乘客命危

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市31歲曾男今天下午1時許駕駛小貨車載31歲張女，行經板橋區台65快速道路縣民大道往五股方向時，不明原因追撞前方1輛公車。救護人員到場發現張女已無呼吸心跳，送醫急救目前仍命危，曾男及公車駕駛陳男則輕傷。車禍原因仍待調查。

據了解，板橋警分局下午1時許接獲報案，板橋區台65匝道縣民大道往五股方向約6.5公里處有車禍事故。警方到場經了解31歲曾男駕駛小貨車載著31歲張女，不明原因追撞55歲陳男駕駛的公車，小貨車車頭當場凹陷，曾男及張女受困車內。

救護人員立即將2人救出，但坐在副駕駛座的張女已無呼吸心跳，曾姓駕駛則全身多處擦挫傷，公車駕駛陳男則是手部擦挫傷，皆由救護車送醫，目前張女仍命危急救中。車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。

救護人員到場破壞車體將曾男及張女救出。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場破壞車體將曾男及張女救出。記者黃子騰／翻攝
駕駛小貨車的曾男不明原因追撞公車。記者黃子騰／翻攝
駕駛小貨車的曾男不明原因追撞公車。記者黃子騰／翻攝

公車駕駛 車禍

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