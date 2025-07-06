板橋台65驚傳嚴重車禍 小貨車追撞公車釀3傷貨車女乘客命危

新北市31歲曾男今天下午1時許駕駛小貨車載31歲張女，行經板橋區台65快速道路縣民大道往五股方向時，不明原因追撞前方1輛公車。救護人員到場發現張女已無呼吸心跳，送醫急救目前仍命危，曾男及公車駕駛陳男則輕傷。車禍原因仍待調查。

據了解，板橋警分局下午1時許接獲報案，板橋區台65匝道縣民大道往五股方向約6.5公里處有車禍事故。警方到場經了解31歲曾男駕駛小貨車載著31歲張女，不明原因追撞55歲陳男駕駛的公車，小貨車車頭當場凹陷，曾男及張女受困車內。