新北表揚47民間救難團體 大豹溪7年零溺斃

夏季高溫來襲，戲水旺季到來，新北市消防局今上午在三峽樂源仙境舉辦水域安全視察與救援演練，並於大板根森林溫泉酒店舉行民間救難團體表揚大會，共47個團體獲頒感謝狀。新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜出席，除感謝民間救難夥伴的付出，也呼籲市民配合防颱整備，注意戲水與颱風雙重風險。

朱惕之表示，新北市每年暑期選定38處熱門戲水景點，協調47個民間團體執行水域安全警戒勤務，每年動員逾1萬5千人次，第一線守護戲水民眾生命安全。自108年至今，已累計救援134人，成功避免悲劇發生。他指出，在市府與志工團體共同努力下，三峽大豹溪已連續7年零溺斃紀錄，「這不是偶然，是長年堅守與配合的成果。」

因應近期「丹娜絲」颱風逐漸接近，消防局也模擬強降雨時的應變演練，演示消防人員如何運用監視器、廣播系統與無人機，聯合民間救難團體展開即時監看與救援。朱惕之說，侯市長上任後，市府持續推廣水域安全教育，將宣導延伸至高中、國中、小學生，從源頭強化安全意識。

消防局長陳崇岳表示，市府除協調救生志工支援，也於戲水熱區設置44處CCTV與廣播系統，並與中央氣象署合作，運用細胞廣播系統在上游雨量超標時即時發布預警簡訊，爭取撤離與應變時間，「讓科技輔助成為保命利器」。