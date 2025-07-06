龜山警分局坪頂派出所警員林慧君、林哲民，帶著實習生楊欣諦、陳承恩日前執行巡邏勤務時，於文化三路發現一名45歲梁姓婦人獨自拖著行李箱、滿身是汗步履蹣跚。實習生楊欣諦眼尖發現異狀通報，眾人立即攔停關心，發現婦人患有失智症、無證件且說不出住處，警方耐心與她閒談拼湊線索，沿路詢問附近居民，終於找到同樣在大太陽下坐著輪椅焦急尋女的老母親，順利協助母女重聚。

警方把握機會慢慢引導梁婦回憶住處特徵，最後成功找回母親。圖：讀者提供

據悉，梁婦因健康狀況早年罹患失智症，平日全靠70多歲的母親細心照料。當天外出洗衣時趁母親不注意自行走失，忘了回家的路。婦人雖無法正確回答問題，卻不斷開心地與實習生閒聊，警方把握機會慢慢引導她回憶住處特徵，最後成功找回母親，母女見面瞬間淚眼含笑，讓在場人員都十分動容。

員警方耐心陪談助梁婦順利返家。圖：讀者提供

龜山分局呼籲，失智症患者易走失卻缺乏自我保護能力，建議家屬讓長輩配戴愛心手鍊或在衣物上標示聯絡資訊，以便走失時能盡快獲得協助返家，避免危險發生。兩名實習生也分享，第一次實習就能協助走失者回家，深感助人使命，對未來從警工作更有信心與決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦拖行李走失 龜山警耐心陪談助順利返家