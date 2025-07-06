影／台61線鳳鼻隧道死亡車禍　聯結車自撞護欄驚悚影片曝光

台61線西濱快速道路新竹段鳳鼻隧道北上今天上午9點多發生一起死亡車禍，一輛半聯結車疑因不明原因，自撞護欄後彈回，撞上前方行駛的自小客車，造成一死一傷，車禍細節仍待警方釐清。有民眾開車恰巧目擊車禍現場，只見聯結車忽然高速由內側車道自撞外側護欄，之後再橫向波及內側自小客車，場面怵目驚心。

後車行車紀錄器畫面顯示，該輛聯結車最初行駛在車道內側，突然失控左右飄移，先撞上外側護欄，再失控夾擊左方自小客車，所幸只有輕傷，後車駕駛隨即打電話報案。

縣消防局指出，今天上午9點40分接獲民眾通報，指鳳鼻隧道內北上車道發生交通事故。消防人員抵達後發現，聯結車駕駛53歲葉姓男子已明顯死亡受困於駕駛座，另名自小客車駕駛73歲沈男受輕傷，現場立即進行檢傷處置。經現場初步處置後送醫救治，事故現場初步處理完畢後，則轉由轄區警方接手調查及交通疏導。