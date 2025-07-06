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台61線鳳鼻隧道北上死亡車禍 聯結車不明原因自撞護欄駕駛不治

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

台61線西濱快速道路新竹段鳳鼻隧道北上今天上午9點多發生一起死亡車禍，一輛營半聯結車疑因不明原因，自撞護欄後彈回，撞上前方行駛的自小客車，雙車嚴重變形，營半聯結車駕駛受困車內，消防人員到場破壞車體將其救出，經急救送醫後仍宣告不治，小客車駕駛則輕傷無生命危險，車禍細節仍待警方釐清。

縣消防局指出，今天上午9點40分接獲民眾通報，指鳳鼻隧道內北上車道發生交通事故。消防人員抵達後發現，聯結車駕駛53歲葉姓男子已明顯死亡受困於駕駛座，另名自小客車駕駛73歲沈男受輕傷，現場立即進行檢傷處置。經現場初步處置後送醫救治，事故現場初步處理完畢後，則轉由轄區警方接手調查及交通疏導。

消防局提醒，民眾行經隧道路段時，務必保持安全車距並隨時注意前方路況，避免類似憾事再度發生。

縣消防局指出，今天上午9點40分接獲民眾通報，指鳳鼻隧道內北上車道發生交通事故，經現場初步處置後送醫救治，事故現場初步處理完畢後，則轉由轄區警方接手調查及交通疏導。圖／民眾提供
縣消防局指出，今天上午9點40分接獲民眾通報，指鳳鼻隧道內北上車道發生交通事故，經現場初步處置後送醫救治，事故現場初步處理完畢後，則轉由轄區警方接手調查及交通疏導。圖／民眾提供
輛營半聯結車疑因不明原因，自撞護欄後彈回，撞上前方行駛的自小客車，雙車嚴重變形，營半聯結車駕駛受困車內，消防人員到場破壞車體將其救出，經急救送醫後仍宣告不治。圖／民眾提供
輛營半聯結車疑因不明原因，自撞護欄後彈回，撞上前方行駛的自小客車，雙車嚴重變形，營半聯結車駕駛受困車內，消防人員到場破壞車體將其救出，經急救送醫後仍宣告不治。圖／民眾提供

交通事故 死亡 消防人員

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