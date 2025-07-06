聽新聞
0:00 / 0:00
台61線鳳鼻隧道北上死亡車禍 聯結車不明原因自撞護欄駕駛不治
台61線西濱快速道路新竹段鳳鼻隧道北上今天上午9點多發生一起死亡車禍，一輛營半聯結車疑因不明原因，自撞護欄後彈回，撞上前方行駛的自小客車，雙車嚴重變形，營半聯結車駕駛受困車內，消防人員到場破壞車體將其救出，經急救送醫後仍宣告不治，小客車駕駛則輕傷無生命危險，車禍細節仍待警方釐清。
縣消防局指出，今天上午9點40分接獲民眾通報，指鳳鼻隧道內北上車道發生交通事故。消防人員抵達後發現，聯結車駕駛53歲葉姓男子已明顯死亡受困於駕駛座，另名自小客車駕駛73歲沈男受輕傷，現場立即進行檢傷處置。經現場初步處置後送醫救治，事故現場初步處理完畢後，則轉由轄區警方接手調查及交通疏導。
消防局提醒，民眾行經隧道路段時，務必保持安全車距並隨時注意前方路況，避免類似憾事再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言