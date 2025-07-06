丹娜絲逼近…今至明白天最影響北市 消防局整備籲民眾防颱

輕颱丹娜絲逼近，台北市消防局表示，對北市主要影響時間為今日至明日白天，消防局已完成整備，提醒民眾做好防颱措施，風雨顯著期間避免外出、至山區或沿海從事旅遊活動，以防危險。

北市消防局指出，今年第4號輕度颱風丹娜絲在北市西南方海面，被預估將向東北通過台灣海峽或登陸中部，影響北市，主要影響時間為今日至明日白天，平地陣風可能達7至9級，山區可能達9至12級；降雨最顯著時段為明日凌晨至白天颱風最接近時段，最大時雨量約20至30毫米，累積雨量可達大雨等級。

消防局指出，市民若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網查詢（eoc.gov.taipei），或下載安裝「台北市行動防災App」，加入北市政府LINE官方帳號可得知停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播。

消防局呼籲民眾注意居家環境並做好下列防範措施：

─在颱風期間需要緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。

─颱風期間如無必要儘量不要外出；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

─居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難；若收到市府疏散撤離通知時，應迅速配合市府人員進行疏散作業。

─家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品，並準備個人緊急避難包放在家中或工作場所隨手可取得的地方。

─家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。