中壢警分局龍興派出所昨(5)日深夜22時許接獲報案，指稱龍川四街某社區大門遭人駕車衝撞破壞，員警獲報後立即趕赴現場。初步調查發現，37歲楊姓男子疑似與51歲劉姓住戶有合夥投資糾紛，竟駕駛自小客車衝撞劉男所居住社區的大門後迅速逃逸，造成社區財物受損並引發居民恐慌。

37歲楊姓男子疑似與51歲劉姓住戶有合夥投資糾紛，竟駕駛自小客車衝撞劉男所居住社區的大門後迅速逃逸。圖：翻攝自Threads

警方到場後立即封鎖現場並調閱周邊監視器，迅速鎖定楊男身分，經過5小時積極追查，順利通知楊男到案說明。全案調查後，警方將楊男依涉嫌恐嚇、公共危險及毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

中壢分局長林鼎泰表示，民眾如因投資或財務糾紛發生爭議，應循法律管道理性處理，切勿以暴力或破壞行為洩憤。警方對任何暴力行為絕不寬貸，呼籲社會大眾共同維護和平安全的居住環境，警方也將持續加強巡邏與打擊犯罪，守護市民安心生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：疑投資糾紛爆衝突 男子開車怒撞合夥人住處社區大門