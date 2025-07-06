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台中黑戶青年親子鑑定證實父子關係 最快本周可取得身分證
台中市21歲黃姓青年因未報戶口，今年5月露宿街頭被發現通報，社會局緊急安置，並安排父子做親子鑑定。社會局今證實，黃姓青年與黃父確實有親子關係，外籍生母身分仍追查中，但不影響黃姓青年取得身分證資格，預計最快本周可取得。
據了解，黃母是印尼籍移工，與黃父沒有結婚，生下黃男不久就不知所蹤；黃父並未為黃男報戶口，父子2人生活20年，直到近日黃父認為黃男已經成年，應該自食其力，叫他出門想辦法討生活，黃男露宿街頭撿回收，被北屯區北京里長蘇乙青發現。
不過因黃父與黃母沒有婚姻關係，還要做DNA鑑定確認親子關係，才能啟動後續認領、初設戶籍等程序。社會局今證實，經親子鑑定後兩人有血緣關係，黃父確實為黃姓青年的生父。民政局同步與相關單位尋找黃姓青年生母的相關資訊，目前仍找不到人。
社會局表示，黃姓青年目前被安置在青少年機構，安排生活輔導員協助適應生活，培養生活技能，待取得身分就能規畫進一步輔導、學習及就業。據了解，黃父希望有天可接回黃姓青年，父子也都有定期見面，父子關係良好。
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